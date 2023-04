Après un documentaire à REGARD, une exposition de photos pour l’Innue Michèle Martin

L’artiste y présente, dans l'organisme de la rue Bossé, une vingtaine de photographies, issues d'une exploration de différents cimetières.

Porteur de mémoire parce que la mémoire, on a tendance à voir que c'est quelque chose qui est très mathématique et technique, justement des dates, et cetera, mais il y a une mémoire qui est inscrite dans le temps, qui apparaît sur les objets qui vieillissent, sur le lieu par exemple , a-t-elle débuté en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour l’Innue, ces lieux portent tous une mémoire vivante, que ce soit en forêt ou dans les centres urbains.

À force de me promener en forêt dans les communautés autochtones, je suis tombée sur des sites spirituels très importants. Ce n'est pas des cimetières identifiés, mais il y a quand même des pierres tombales et c'est une façon de marquer dans le fond, la mémoire des gens, une mémoire qui est vivante, mais aussi une mémoire qui est abandonnée , a-t-elle poursuivi.

Le vernissage de l'exposition Porteur de mémoire avait lieu le jeudi 6 avril. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Il s’agit de la deuxième œuvre à être présentée en peu de temps par Michèle Mishen Martin à Saguenay.

Un documentaire qu’elle a réalisé, Nil Thelesh nishinkashin!, a été présenté lors de la 27e édition du festival REGARD. Il s’agit d’un film éducatif donnant la parole à Telesh Bégin, une aînée de la communauté de Mashteuiatsh et survivante des pensionnats pour Autochtones.

Cette dernière était d’ailleurs présente lors de la projection. En septembre dernier, Thérèse Telesh Bégin a reçu le prix Hommage aînés de la part de la Table régionale de concertation des aînés à l'occasion de la Journée internationale des aînés. Elle a consacré sa vie à la transmission des connaissances aux plus jeunes.

Avec Julie Larouche