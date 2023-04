Le Grand PoutineFest assure avoir proposé d’inclure des restaurateurs sherbrookois

Rappelons que mardi, la Ville s'est opposée à la venue du Grand PoutineFest au parc Lucien-Blanchard, car il ne comprenait pas, selon les conseillers municipaux, de restaurateurs de la région. L'événement mettant en vedette des camions de cuisine de rue prévoyait un arrêt à Sherbrooke du 8 au 10 septembre 2023.

On a soumis deux versions. La première version était celle où il y avait seulement des microbrasseries locales, aucun artisan poutinier qui provenait de Sherbrooke. Puis, lors de notre discussion avec les événements de Sherbrooke, ils nous ont mentionné que ça serait préférable de soumettre un document avec des artisans de Sherbrooke pour faire de la poutine , explique Maude Couillard.

Donc le 29 mars, on a envoyé une lettre en disant qu'on comprenait que la ville de Sherbrooke ne voulait pas que notre événement ait lieu sur son territoire à moins qu'au moins 20 % des artisans poutiniers proviennent de Sherbrooke. Donc nous, on s'est soumis un peu aux termes qu’ils nous avaient proposés. On leur avait confirmé que 20 % des artisans seraient de la Ville de Sherbrooke, qu'on était en accord, tant que c'était un camion, puis qu'ils aient leur permis du MAPAQ [ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation], la sécurité incendie et tout ça , continue-t-elle.

Cette lettre du 29 mars n’a cependant pas été présentée au conseil, constate-t-elle.

Elle ajoute par ailleurs que l’entreprise prévoyait lancer un appel d’offres pour trouver des poutiniers sherbrookois. Présentement, on était vraiment plus à l'étape avec la Ville pour avoir les permis avant d'avoir des gens qui s’engagent. On voulait absolument avoir l'autorisation.

L’événement planifie maintenant sa tournée dans d’autres villes québécoises. Nous, on ne veut pas faire de problème. On a eu des discussions avec eux, puis je pense qu'en ce moment, le dossier est clos, puis on va passer à autre chose.

Le Grand PoutineFest doit notamment s’arrêter à Granby.

« On veut juste faire de la poutine et que les gens aient du plaisir à notre événement. Si ce n'est pas le cas à Sherbrooke, on va dans plein d'autres villes où on est accueillis les bras ouverts. Ce n’est pas plus grave que ça, puis honnêtement, on comprend la situation. » — Une citation de Maude Couillard, directrice générale du Grand PoutineFest

Une autre offre pourrait être envisagée l'an prochain

La conseillère municipale et présidente de la Commission de développement économique de Sherbrooke, Christelle Lefèvre, souligne quant à elle que la contre-offre de l’événement est arrivée trop tard pour cet été.

« Ils nous ont envoyé cette contre-proposition le 29 mars, ce qui est un peu tard dans le processus [...]. Je pense que pour cette année, ça ne marchera pas, c'est trop court comme délai. » — Une citation de Christelle Lefèvre, conseillère municipale et présidente de la Commission de développement économique de Sherbrooke

Je dirais qu’il y a plusieurs données qui sont quand même à analyser, parce qu'ils parlent de 20 %, mais on ne sait pas trop 20 % de quoi : est-ce que c'est 20 % de foodtrucks, est-ce que c'est 20 % de fournisseurs au complet? Parce qu'il n’y a pas juste de l'alimentaire quand il y a un événement. Il y a encore des choses, donc pour cette année, c'est sûr que ça ne marchera pas , fait également remarquer la conseillère.

Elle ne ferme toutefois pas la porte à l’événement pour les années à venir. Est-ce que l'année prochaine, ils voudront nous proposer une autre version où là, ils vont vraiment plus travailler avec les gens locaux? Ça pourrait être intéressant, et ça pourrait être envisagé. [...] Pour nous, ce qui est important, c'est de mettre en valeur nos commerces locaux, puis qu’il y ait des retombées au niveau local.

