L’ancien vice-président du SEFPO attaque le syndicat qui le poursuit

L'ancien premier vice-président et trésorier du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), Eduardo Almeida, contre-attaque contre l'organisation qui le poursuit pour détournement de fonds, assurant qu'il n'a enfreint aucune obligation fiduciaire.

Le SEFPO poursuit Eduardo Almeida, ainsi que l'ancien administrateur des services financiers, Maurice Gabay, et l'ancien président, Warren « Smokey » Thomas, pour près de six millions de dollars, alléguant qu'ils se sont transféré illégalement de l'argent du fonds de grève et des véhicules du syndicat.

Dans sa défense et sa contre-attaque, M. Almeida nie avoir manqué à toute obligation fiduciaire envers le syndicat.

Lorsque Eduardo Almeida est entré en fonction en 2011, le SEFPO était en mauvaise posture financière avec une dette d'environ 15 millions de dollars , indique la déclaration de défense.

Lorsque M. Almeida a quitté ses fonctions en avril 2022, le SEFPO disposait d'un fonds de grève de plus de 100 millions de dollars, d'environ 15 millions de dollars en espèces et ne dépendait plus d'une marge de crédit , poursuit la déclaration.

M. Almeida a déclaré qu'il était une figure de proue politiquement élue sans aucune qualification financière pour être le trésorier et qu'il a fait preuve de diligence raisonnable et s'est appuyé sur les conseils professionnels d'autres membres de l'organisation, qui ne lui ont fourni aucune formation financière, juridique ou managériale .

M. Almeida dépendait de l'expertise, des conseils et de la direction du président et du personnel du SEFPO pour s'acquitter de ses fonctions , souligne encore sa défense.

De son côté, le syndicat, qui procède à une vérification judiciaire depuis le départ de Eduardo Almeida et de Warren « Smokey » Thomas en avril 2022, affirme que les deux hommes se sont versé une compensation importante à laquelle ils n'avaient pas droit.

Selon l'organisation, ils ont utilisé l'argent du syndicat à des fins non commerciales, ont transféré des véhicules syndicaux à eux-mêmes ou à des membres de leur famille et ont versé de l'argent du fonds de grève à eux-mêmes et à l’ancien administrateur des services financiers du SEFPO , Maurice Gabay.

Aucune des allégations n'a été prouvée devant les tribunaux.

1,5 million $ en dommages et intérêts réclamés

Eduardo Almeida demande 1,5 million de dollars de dommages et intérêts, notamment pour diffamation, perte de rémunération et d'avantages, détresse mentale et autres préjudices corporels.

M. Almeida nie que le transfert de deux véhicules à lui-même au cours de son mandat de 11 ans ait été de quelque manière inapproprié ou contraire aux intérêts du SEFPO , écrit sa défense.

Warren « Smokey » Thomas et Maurice Gabay ont également déposé des mémoires en défense, niant les allégations du syndicat.

Avec les informations de La Presse canadienne