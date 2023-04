Les Remparts de retour au bercail en attendant leurs prochains adversaires

Au lendemain d’une ultime victoire de 5 à 1 qui complétait le balayage, la troupe de Patrick Roy a regagné Québec au terme d’un périple en autobus d’une douzaine d’heures. Une pause de plus d’une semaine attend maintenant l’équipe qui ne connaît toujours pas l’identité de son prochain adversaire.

Fraîchement descendu de l'autobus, Patrick Roy s’est montré visiblement comblé par la performance de ses joueurs.

J’ai adoré le type de hockey qu’on a joué dans cette série. Plusieurs matchs étaient serrés, on restait dans le moment présent et on a affiché de la constance , a analysé l’entraîneur-chef.

Auteur de cinq points en quatre matchs, Nathan Gaucher saluait aussi le tour de force de ses coéquipiers, les Remparts ayant dominé les Islanders 20 à 4 au chapitre des buts marqués.

« On a démontré de belles choses défensivement et à partir de là, offensivement ça s’est bien passé. » — Une citation de Nathan Gaucher

Les longues heures d’autobus ont aussi permis à l’entraîneur-chef de discuter avec ses joueurs pour établir le calendrier de la pause de huit jours avant la prochaine série. Si les Remparts renouent avec l’entraînement dimanche, Patrick Roy promet qu’ils « seront prêts », peu importe qui sera l’adversaire.

Les Remparts sont de retour à Québec. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

L’attaquant Mikaël Huchette ne se plaindra pas de profiter de quelques jours de congé.

Ça va faire du bien, on va pouvoir pratiquer et améliorer des aspects de notre jeu. Au final, ça va faire du bien au corps.

Nathan Gaucher rappelle que son équipe n’a encore rien gagné.

Le but est encore au bout de la ligne. Les journées de repos vont faire du bien et il faudra bien les utiliser.

Le deuxième tour éliminatoire débutera le 14 avril au Centre Vidéotron. Trois adversaires sont encore en lice pour le rôle de visiteurs, soit l’Océanic, le Drakkar ou les Saguenéens.