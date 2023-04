Les incendies de batteries au centre de tri de Chicoutimi abordés à l’Assemblée nationale

La députée du Parti libéral du Québec (PLQ) et porte-parole en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques de l’opposition officielle, Désirée McGraw, a interpellé jeudi le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, pour qu'il incite les citoyens à recycler adéquatement leurs batteries usées.