Pots-de-vins, malhonnêteté, fausse représentation : Amarjeet Jatana débouté en cour

L’entrepreneur controversé Amarjeet Singh Jatana encaisse un autre revers devant les tribunaux. Un juge néo-brunswickois donne raison sur toute la ligne à ses anciens partenaires dans un projet de verger et lui ordonne de leur verser plus de 200 000 $.

Au cœur du litige se trouve un verger de pommiers à Irishtown, au nord de Moncton. À la base, ce projet devait être développé par la société d’Amarjeet Singh Jatana, Canadian National Growers Inc. (CNG) et par une entreprise dirigée par l’entrepreneur néo-brunswickois Réginald Petitpas, Irishview Estate Ltd (IEL).

En 2017, après la conclusion d’une entente et le lancement des travaux, la relation entre les partenaires s’est envenimée et IEL a écarté CNG du projet.

Les deux entreprises se sont ensuite affrontées en Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, à coup de déclarations sous serment et de réclamations.

Dans une décision à sens unique rendue le 31 mars 2023, le juge Jean-Paul Ouellette donne raison à IEL .

Dans le document de 51 pages, dont Radio-Canada Acadie a obtenu copie, le juge tranche que CNG enfreint son devoir de bonne foi et d’honnêteté en gonflant le coût du développement, en acceptant des ristournes secrètes et en plantant des pommiers qui n’étaient pas prévus dans l’entente de coentreprise.

Jean-Paul Ouellette ordonne à Canadian National Growers de verser un dédommagement, des intérêts et des dépens totalisant environ 216 429 $ à Irishview Estate Ltd.

Déjà condamné par le passé

Il ne s’agit pas du premier revers juridique encaissé par Amarjeet Jatana.

En 2016, un investisseur dans un projet de verger de pommiers à l’Île-du-Prince-Édouard a intenté une poursuite contre M. Jatana et l’un de ses partenaires d’affaires. En 2017, le tribunal a ordonné à ces derniers de verser 101 162 $ au plaignant.

Une partie des pommiers plantés de CNG à Sainte-Anne-de-Kent, près de Bouctouche. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Amarjeet Jatana fait aussi face à plusieurs poursuites civiles et réclamations aux petites créances au Nouveau-Brunswick. Il est notamment poursuivi par des investisseurs dans un projet de verger de pommiers à Sainte-Anne-de-Kent.

Cet entrepreneur originaire de l’Inde s’est aussi retrouvé au cœur d’une controverse en janvier dernier au Nouveau-Brunswick, lorsque les permis d’exploitation de deux foyers de soins spéciaux dont il était le propriétaire ont été révoqués.

CNG n’avait ni l’équipement, ni les employés

En avril 2017, Canadian National Growers Inc. s’est entendue avec Irishview Estate Ltd afin de développer un terrain de 150 acres situé à Irishtown, près de Moncton.

IEL devait se charger de préparer le terrain (dont elle demeurait propriétaire), de le subdiviser et d’y construire une route. CNG devait pour sa part fournir et planter les pommiers, installer un système de treillis et exploiter le verger.

Les partenaires devaient par la suite vendre des lots de terre à des investisseurs. Ces derniers devaient recevoir des redevances grâce aux revenus générés par la vente des pommes produites sur leur lot.

Réginald Petitpas, promoteur du projet Irishview Orchards au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Mais le projet a rapidement connu des ratés, comme on peut le lire dans la déclaration sous serment du président d’Irishview Estate Ltd, Réginald Petitpas.

Selon le juge, cette déclaration – dont il reprend plusieurs pages dans sa décision – est fiable en ce qui a trait au manque de performance de CNG .

Réginald Petitpas a affirmé qu’Amarjeet Jatana lui avait assuré qu’il avait les meilleurs tracteurs et les gens les plus professionnels au Canada pour faire ce travail . Ce n’était toutefois pas le cas.

Nous avons rapidement réalisé que CNG n’avait pas d’équipement et pas d’employés. Il (Amarjeet Jatana: NDLR) a embauché un groupe de travailleurs qui fumaient de la marijuana toute la journée et qui ne savaient pas ce qu’ils faisaient , a dit M. Petitpas dit dans sa déclaration sous serment.

Amarjeet Jatana en 2014. Photo : Radio-Canada / CBC

Selon lui, CNG a dû emprunter de l’équipement pour planter des pommiers et Amarjeet Jatana voulait que les dirigeants d’ IEL acceptent d’être cosignataires afin d’acheter ou de louer de l’équipement.

« Quoique M. Jatana a initialement indiqué à IEL que CNG avait tout l’équipement et le personnel expérimenté qu’il fallait pour effectuer le travail, CNG n’avait ni l’équipement, ni les employés. » — Une citation de Le juge Jean-Paul Ouellette dans sa décision

Lors de plusieurs rencontres avec leurs partenaires de CNG , les dirigeants d’ IEL ont tenté de régler divers problèmes, sans succès.

Ils ont constaté que des milliers de pommiers n’étaient pas des variétés convenues dans l’entente. Ils ont aussi découvert que les arbres n’étaient pas plantés assez profondément.

CNG a fait des promesses de façon répétitive quant à la date d’achèvement du projet, mais ces dates ont passé sans que le projet soit achevé , affirme le juge Ouellette dans sa décision.

Des drapeaux rouges au sein d’institutions financières

Quelques semaines après le lancement des travaux, les propriétaires d’Irishview Estate Ltd ont appris que des acheteurs potentiels faisaient face à des problèmes lorsqu’ils tentaient d’obtenir des prêts afin de financer leur investissement.

Amarjeet Singh Jatana en compagnie de Blaine Higgs, en décembre 2019. Le premier ministre avait alors publié des Tweets pour saluer a croissance de Canadian National Growers. Photo : Source: Twitter

Les dirigeants d’ IEL ont donc rencontré les représentants de trois institutions financières pour les aider à comprendre le projet et les investissements proposés aux acheteurs.

« La Banque royale du Canada et la Banque Scotia nous ont dit très clairement que si M. Jatana était impliqué dans le projet, aucun financement ne serait offert à nos investisseurs potentiels. Les deux banques ont fait savoir que M. Jatana avait été marqué d’un drapeau rouge dans leur système informatique et qu’elles ne pouvaient pas traiter de demandes l’impliquant. » — Une citation de Le plaignant, Réginald Petitpas, dans sa déclaration sous serment

D’autres problèmes financiers ont aussi freiné le projet. Selon Réginald Petitpas, une entreprise de transport chargé de livrer des pommiers s’est plaint de ne pas avoir été payée par CNG , puis d’avoir reçu un chèque sans provision.

Un système de pots-de-vin

Dans le cadre du développement du projet de verger de pommiers, Irishview Estate Ltd. et Canadian National Growers se sont entendus sur le partage des dépenses et des revenus.

Dans le cadre de ces négociations, Canadian National Growers a indiqué à Irishview Estate Ltd qu’elle allait acheter des dizaines de milliers de pommiers auprès d’un fournisseur pour la somme de 9 à 13 $ l’unité.

En discutant avec le fournisseur – une entreprise basée en Ontario – Réginald Petitpas et ses collègues d’Irishview Estate Ltd ont découvert que ce n’était pas le cas.

« Le prix de vente était de 3,83 $ plus un frais de manutention d’un dollar. Cela est non seulement de la fausse représentation, c’est de la malhonnêteté. » — Une citation de Le juge Jean-Paul Ouellette dans sa décision

Ce n’est pas tout, puisqu’Amarjeet Jatana s’était entendu avec le fournisseur afin que ce dernier lui verse une ristourne de 0,50 $ par pommier vendu. Selon le juge, cela s’est fait à l’insu de son partenaire au sein de Canadian National Growers et d’Irishview Estate Ltd.

Des documents déposés en cour et acceptés comme preuves par le juge révèlent que ces paiements effectués directement dans le compte bancaire d’Amarjeet Jatana ont totalisé 75 000 $.

En 2014, Amarjeet Jatana rencontrait des politiciens lors du lancement de son entreprises à l'Île-du-Prince-Édouard Photo : Radio-Canada / CBC

Le juge qualifie cet arrangement secret de combine de ristourne et de pot-de-vin . Selon lui, Amarjeet Jatana a agi de façon capricieuse en recevant des ristournes d’un fournisseur et a contrevenu à son devoir de bonne foi et à son devoir d’agir honnêtement.

Le juge Ouellette note d’ailleurs qu’Amarjeet Jatana n’a pas contesté les preuves liées à la combine de ristournes dans la déclaration sous serment qu’il a déposée en cour dans le cadre de cette poursuite civile.

Radio-Canada Acadie a envoyé une demande de commentaire à M. Jatana, mercredi avant-midi. Nous n’avons pas reçu de réponse.

L’avocat qui a représenté son entreprise dans cette affaire, Stephen Doucet, n’a pas souhaité faire de commentaire lorsqu’il a été contacté par CBC .

Quant à Réginald Petitpas, il se dit content de la décision, qui met fin à des années de lutte juridique.