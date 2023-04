« Nous n’avons nulle part où aller », disent des personnes sans-abri du Downtown Eastside

Le maire de Vancouver, Ken Sim, affirme que huit personnes ont accepté un refuge. Mais qu’adviendra-t-il des autres personnes sans-abri?

Malgré les efforts de Vancouver de convaincre les résidents du campement de laisser leur tente pour un refuge, plusieurs d’entre eux disent qu’ils ne sentent pas en sécurité dans un refuge de BC Housing.

Caroline, qui connait bien le quartier, n’a pas de logement depuis sept ans. Elle vit dans un véhicule récréatif. Elle dit que depuis le démantèlement d’une partie du campement, des personnes sans-abri ont placé leurs tentes dans les ruelles, qui sont, selon elle, très sales et sentent l’urine. D’autres sont allés dans les parcs, mais la tente doit être démontée tôt le matin.

Des employés de la Ville de Vancouver déplacent une tente sur la rue East Hastings près du «Empress Bar». Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Caroline explique que si certaines personnes sont réticentes à l’idée de vivre dans un refuge, c’est parce qu’ il y a beaucoup de vols, c’est très strict et il faut rentrer à une certaine heure sinon il n’y a pas de lits .

« Je travaille activement depuis les dernières années pour avoir un logement à prix modique, mais j’ai deux chiens. C’est pour ça que je n’ai rien. On m’avait promis de l’aide, il y a deux ans, quand le campement était dans le parc Strathcona et, encore aujourd’hui, je n’ai pas reçu d’aide. Je suis laissée à moi-même. » — Une citation de Caroline, résidente du Downtown Eastside

Krusty Poirier vivait dans le village de tentes de la rue East Hastings. Il fait partie de ceux qui ont remonté leur abri dans le quartier. Pour lui, le modèle strict de refuge n'a pas fonctionné par le passé alors il a décidé de rester dans la rue. Il trouve désolant que le démantèlement ait mené à la perte de biens, comme des cartes d’identité, des tentes, et des photos.

Des employés de la Ville de Vancouver aident une personne sans-abri à défaire sa tente, le 6 avril 2023. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Questionné à ce sujet, le ministre du Logement, Ravi Kahlon, signale que des efforts importants ont été déployés pour réduire les barrières d’accès aux refuges, comme l’interdiction d’avoir un animal domestique.

Il reconnaît également que la province doit s'éloigner du modèle de chambres à occupation unique (SRO). Ravi Kahlon dit aussi que 90 refuges modulaires répartis dans deux endroits de Vancouver vont bientôt être disponibles.

En mars, Ravi Kahlon et Ken Sim ont fait l’annonce de la création de 330 places d'hébergement à court terme disponibles ce printemps. Elles doivent être mises progressivement à la disposition des personnes sans domicile vivant dans le Downtown Eastside d’ici la fin du mois de juin 2023.

De la rue East Hastings au parc Crab?

En janvier 2022, les résidents du parc Crab ont gagné en justice contre la Commission des parcs de Vancouver. Ils peuvent camper à l’année longue. La Commission des parcs leur fournit aussi de l’électricité.

Amos Williams, un résident du parc, se demande où iront les personnes qui n’ont pas accepté de refuge. Le parc Crab, c'est le seul endroit à Vancouver où vous pouvez avoir une tente sans devoir la démonter. Mais ce n'est pas assez grand .

Crystal, une résidente du parc, ajoute qu’il n’y a pas eu de nouveaux visages pour le moment. Comme Caroline, elle explique que des personnes itinérantes se sont déplacées dans les ruelles pour y dormir.

Imaginez si on venait chez vous et on jetait vos affaires à la poubelle. Vancouver doit cesser de faire cela et d’utiliser des policiers.

Avec les informations de Benoît Ferradini et Wildinette Paul