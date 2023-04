Neda Rahimkhani représentera le Canada à la Coupe Billie-Jean-King junior

Neda Rahimkhani est l'une des trois adolescentes sélectionnées par Tennis Canada pour représenter le pays à la Coupe Billie-Jean-King junior, à la mi-avril en Floride. La représentante de Tennis Outaouais Performance (TOP) a obtenu cette occasion en or après s'être démarquée aux Championnats canadiens des 16 ans et moins, la semaine dernière.

La compétition se déroulait au Club de tennis Île des Soeurs de Montréal et la Gatinoise a été en mesure de performer malgré le fait qu'elle se remettait tout juste d'une blessure au dos. Elle a notamment remporté le double féminin aux côtés de Clémence Mercier, une joueuse de Repentigny.

Je suis juste vraiment fière de moi et de ma partenaire. C'était une belle semaine où on a bien joué, bien performé, donc j'étais contente , explique Rahimkhani.

Neda Rahimkhani (à gauche) et Clémence Mercier (à droite) sont championnes nationales en double féminin chez les 16 ans et moins. Photo : Facebook : Tennis Outaouais Performance

Le lendemain, l'athlète de 15 ans s'est méritée un second trophée en s'inclinant en finale du tournoi en simple contre la Britanno-Colombienne Emma Si Yu Dong.

Bien sûr, j'aurais aimé gagner la finale, mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. Je suis quand même satisfaite , précise-t-elle.

Cette année, c'est le 15e anniversaire de TOP , donc de voir une athlète faire des exploits comme ça au niveau canadien, c'est sûr que c'est motivant pour toute l'équipe , souligne Mathieu Toupin, le directeur général et entraîneur-chef de TOP .

Le meilleur reste à venir

Aux dires de son entraîneur, Neda Rahimkhani domine surtout en raison de ses capacités athlétiques. Son style de jeu particulier a même des similarités avec certaines des plus grandes vedettes de la planète tennis.

« On n'a pas tant de joueuses sur le circuit féminin qui s'amènent au filet, mais il y a Iga Swiatek qui est capable d'attaquer, de contre-attaquer et de déposer des amortis. » — Une citation de Mathieu Toupin, directeur général et entraîneur-chef chez Tennis Outaouais Performance

C'est vrai que Neda aussi, parfois, peut avoir l'air d'une Carlos Alcaraz du côté masculin , analyse M. Toupin.

Dans tous les cas, la Gatinoise a tapé dans l'œil de Tennis Canada avec ses bonnes performances. En la choisissant pour la Coupe Billie-Jean-King junior, la fédération lui a fait tout un vote de confiance.

On peut dire que Neda a un peu pris sa place à la dernière minute. Ce sont vraiment ses résultats aux Championnats canadiens qui ont fait qu'elle a été choisie , estime son entraîneur.

Mathieu Toupin, directeur général de Tennis Outaouais Performance. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Rahimkhani et ses coéquipières devront affronter les athlètes les plus prometteuses de 15 autres pays et elles seront encadrées par l'ancienne joueuse professionnelle Marie-Ève Pelletier tout au long du tournoi.

J'ai juste hâte d'être dans cet environnement. Ça va être ma première expérience avec des joueuses de ce niveau-là , confie la principale intéressée.

Neda Rahimkhani entend profiter de cette première chance de se mesurer aux meilleures au monde. Peut-être que dans quelques années elle prendra part à la Coupe Billie-Jean-King avec l'équipe nationale sénior, aux côtés des Bianca Andreescu et Leylah Annie Fernandez de ce monde.