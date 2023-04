La programmation dévoilée pour le Festival en chanson de Petite-Vallée

Richard Séguin et Florent Vollant seront les têtes d’affiches pour 2023, à titre d’artistes passeurs.

Le thème cette année est « Tout est lié », pour souligner les liens qui se sont créés entre les artistes et le public au cours des 40 années du festival.

Patrice Michaud, Vincent Vallières, Kanen, Dumas, Katia Rock, Ariane Roy, Caroline Savoie, La Faune, Jeanne Côté, Plywood Joe (Joey Robin-Haché), Véronique Bilodeau, Matt Boudreau (BAIE), Velours Velours, Cédrik St-Onge, Tom Chicoine et Marco Ema (Vendôme) seront aussi des festivités.

Natasha Kanapé Fontaine Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

L’événement laissera aussi une place importante aux artistes autochtones, dont la poétesse originaire de Pessamit Natasha Kanapé, le rappeur mi’gmaw Q-052 et l’autrice-compositrice-interprète Sandrine Masse de Wendake. D’ailleurs, une tente traditionnelle autochtone, un shaputuan, sera aussi érigée sur le site du festival et pourra accueillir jusqu’à une centaine de spectateurs.

Gab Bouchard Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

Le concept des marées, des collectifs d’artistes uniques créés pour le festival, sera de retour. La Marée du gars du lac sera présentée par Gab Bouchard, accompagné de Pierre Flynn, et des artistes de la relève Ariane Roy et Caroline Savoie.

L'artiste québécois Vincent Vallières. (Photo d'archives) Photo : Le Petit Russe

La Marée de l’aube sera offerte en partenariat avec le Festival KWE! et le Grand Théâtre de Québec et réunira sur scène Vincent Vallières et son groupe, Natasha Kanapé, Dumas, Kanen et Sandrine Masse.

Reconstruction du théâtre

Archives : l'incendie a ravagé le Théâtre de la vieille forge le 15 août. Photo : Joël Lebreux

Le théâtre de la Vieille Forge a été ravagé par les flammes en 2017. Sa reconstruction devait normalement s’amorcer cette année.

Selon le directeur artistique du festival, Alan Côté, le festival lancera l’étape de recevoir des soumissions à la mi-avril pour le projet évalué à 14 millions de dollars.

Les soumissions reçues seront ensuite évaluées et une décision sur la reprise des travaux aura lieu d’ici la fin mai.

Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chansons de Petite-Vallée (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

On a pris la décision l’année passée de modifier le calendrier parce qu’on croyait dans l'échéancier, qu’on serait rendus à la construction. Pour l’instant, on n'est pas là, mais on va en appel d’offres d’ici deux semaines, les plans sont terminés et on va en savoir plus d’ici la fin du mois de mai avec les dates de début de construction , explique le directeur artistique du festival, Alan Côté.

La pandémie a amené plein de surprises, et ça joue au yo-yo avec les taux d'intérêt, les coûts et la disponibilité des matériaux. On va voir, on a hâte de voir comment ça va résulter, tout cela. En souhaitant qu'on puisse le faire cette année, ça adonnerait bien avec les quarante ans, d’amorcer la décennie avec la construction d’un nouveau théâtre , ajoute Alan Côté.

Cette explosion des coûts n’est pas de notre ressort ou de notre faute, renchérit-il, nous avons suivi les consignes du gouvernement, en faisant les choses dans l’ordre, en mettant en place un concours d’architecture, on est à la merci et victimes d’une situation, mais on continue de croire que notre projet est valable et a sa raison d’être.

Alan Côté dit qu’il croit encore très réaliste et souhaitable que la construction aille de l’avant, puisque fonctionner avec un chapiteau temporaire est dur pour les équipes.