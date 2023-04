Les avocats de Dawn Walker, accusée d’enlèvement, demandent l’arrêt des poursuites

Les avocats de Dawn Walker, une femme autochtone de 48 ans accusée d’avoir enlevé son enfant et simulé sa mort et celle de ce dernier, réclament l'arrêt des poursuites pour enlèvement et autres accusations portées contre elle.

Dans une requête présentée à la cour provinciale de Saskatoon, les avocats de Dawn Walker estiment que, dans le cadre du système judiciaire, la femme de 48 ans a subi des violations présumées des droits de la personne, notamment des fouilles à nu illégitimes et le refus de soins médicaux.

L'expérience de cette femme et mère autochtone est un exemple extrême de la manière dont la police et le système judiciaire de la Saskatchewan criminalisent et incarcèrent les femmes et enfants autochtones , peut-on lire dans la décalaration.

Selon les avocats, Dawn Walker a été détenue dans une cellule sans lit, ce qui a obligé la femme autochtone à dormir sur le carrelage. Elle a été également fouillée à nu à trois reprises sans une raison légitime.

La femme de 48 ans a été privée également des produits d'hygiène et des soins médicaux, affirment ses avocats.

Ainsi, les avocats de Dawn Walker demandent la divulgation de tous les documents relatifs à l'arrestation et à la détention de la femme d’autochtone.

À la fin du mois de juillet 2022, Dawn Walker a été déclarée disparue avec son enfant. Ils ont été retrouvés quelques jours plus tard dans l'Oregon, et Mme Walker a été arrêtée.

Personnalité connue de la communauté autochtone et du milieu littéraire de la Saskatchewan, Dawn Walker a été accusée de diverses infractions, notamment d'enlèvement, de fraude et de vol d'identité.

La femme de 48 ans a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation en précisant qu’elle avait dû fuir pour assurer sa sécurité et celle de son enfant.

C'est un problème systémique lié à l'héritage du colonialisme

La professeure de droit à l'Université de Dalhousie, Elaine Craig, déclare que les femmes autochtones ne sont pas traitées de la même manière que les autres Canadiens par le système judiciaire.

Selon elle, le traitement que la femme autochtone a subi n’est pas un problème indiviuel, mais un problème systémique.

Lorsque nous commençons à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un problème individuel, mais d'un problème systémique lié à l'héritage du colonialisme, lié aux préjudices intergénérationnels causés par les pensionnats, là les choses vont commencer à changer , affirme la professeure Craig.

Jusqu’à ce moment, aucune date de procès n'a été fixée.

Avec les informations de Jason Warick