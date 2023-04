Pompes à insuline à l’âge adulte: la RAMQ ne couvre pas tous les frais

Avant d'avoir une pompe, ce diabétique de type 1 devait s'injecter de l'insuline plusieurs fois par jour. Le risque de coma diabétique était constant, surtout la nuit. La pompe lui permet donc d’avoir une plus grande tranquillité d’esprit et plus d’autonomie.

Le gouvernement rembourse les pompes pour les enfants et en vertu d'un programme, il continue de payer le traitement à l'âge adulte.

Or, si vous nécessitez une pompe pour la première fois passé l’âge de 18 ans, les frais associés ne sont pas couverts par la Régie d’assurances maladie du Québec (RAMQ).

Pour Martin Paré, cette situation est un non-sens, d’autant plus que la pompe lui permet littéralement de rester en vie.

« Cette pompe-là, c’est l’équivalent d’un pacemaker pour moi. Est-ce qu’on accepterait que quelqu'un n'ait pas de pacemaker? Je pense que non. » — Une citation de Martin Paré, diabétique de type 1

Martin Paré souhaite s'adresser au Tribunal des droits de la personne pour dénoncer ce qu’il qualifie d'âgisme. Pour lui, tous devraient avoir accès au traitement qui coûte de 7000 à 8000 dollars pour la pompe, ce qui ne comprend pas les frais mensuels.

En 2018, le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) d'évaluer l'efficience des nouvelles technologies de pompe à insuline. Dans le rapport d'analyse rendu public en 2022, les experts se sont dits favorables au remboursement de la pompe.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a répondu par courriel qu'il analysait encore le dossier.

Ailleurs au Canada, l'Alberta et l'Ontario remboursent les pompes à insuline pour les citoyens de tous âges.