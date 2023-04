Pâques : ouvert ou fermé à Québec?

Certains services et commerces de Québec modifient leurs horaires ou ferment leurs portes pour le long congé de Pâques. Voici ce qui est ouvert ou fermé à Québec.

Commerces et épiceries

Les commerces, épiceries et centres commerciaux seront pour la plupart fermés le dimanche de Pâques. Certains plus petits commerces de quartiers pourraient toutefois être ouverts.

Musées

La plupart des musées accueilleront les visiteurs durant la longue fin de semaine de Pâques, mais avec des horaires réduits. Les Musées de la civilisation et des beaux-arts du Québec, notamment, seront ouverts.

SAQ et SQDC

Les succursales de la Société des alcools du Québec seront ouvertes vendredi, samedi et lundi. Certaines succursales classiques et express seront ouvertes dimanche. La Société québécoise du cannabis (SQDC) ferme ses succursales dimanche.

Transports

Les autobus du Réseau de transport de la Capitale circuleront selon l’horaire du samedi le vendredi 7 avril. Le service couche-tard ne sera toutefois pas disponible lundi.

Stationnements

Les dimanche 9 et lundi 10 avril, les stationnements seront gratuits, sauf dans la rue de la Maréchaussée, où le stationnement demeure payant en tout temps. À noter que les rues situées dans le parc des Champs-de-Bataille, incluant la rue De Bernières et l’avenue Taché, ne sont pas sous la juridiction de la Ville et que les parcomètres demeurent payants a alors indiqué la Ville de Québec.

Autres services

Les autres services, dont la collecte des déchets et des matières recyclables, seront maintenus selon l’horaire habituel.

Les bureaux de Postes Canada, les points de services fédéraux Passeports Canada et Service Canada de même que provinciaux, SAAQ, Revenu Québec, seront fermés vendredi et lundi.

Les services essentiels comme la police, les services de protection contre l'incendie et le traitement des eaux sont maintenus en tout temps.