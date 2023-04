Des diagnostics retardés par la pénurie de pédopsychiatres sur la Côte-Nord

Marie-Michèle Cyr a appris que son fils Jack n’avait plus de pédopsychiatre il y a cinq ans. Le garçon, aujourd’hui âgé de 13 ans, présente un trouble du spectre de l’autisme, ou TSA, et n’a pas été vu par un spécialiste depuis. Loin d’être le seul, la liste d’attente sur laquelle il se trouve risque de s’allonger encore, puisque la dernière pédopsychiatre permanente de la Côte-Nord devrait quitter Sept-Îles cet été.

La région manque de personnel spécialisé en pédopsychiatrie et les solutions sont difficiles à trouver, à la fois pour les familles et pour le CISSS de la Côte-Nord. En conséquence, des parents attendent des diagnostics qui peuvent prendre des années avant d’arriver. Faute de personnel, il arrive ensuite que les soins pour leurs enfants soient pour leur part inadéquats ou absents.

Le CISSS , de son côté, est à la recherche de solutions. La directrice du programme jeunesse du CISSS de la Côte-Nord, Marie-Hélène Drapeau, promet que le CISSS multiplie les efforts pour recruter des gens basés en permanence dans la région .

Pour le moment, le CISSS de la Côte-Nord compte sur l’aide de trois pédopsychiatres qui visitent Baie-Comeau toutes les quatre ou cinq semaines. Photo : Radio-Canada

Entre-temps, d’autres stratégies sont envisagées et des équipes de professionnels sont déployées. Marie-Hélène Drapeau assure qu’un partenariat avec un CISSS de la région de Québec est en développement. Le Plan d’action interministériel en santé mentale, présenté il y a plus d’un an, devrait aussi inclure des mesures pour les jeunes présentant des TSA , selon elle, mais il est dans les premiers balbutiements .

Des organismes aussi se mobilisent pour aider les familles. C’est notamment le cas d’Autisme Côte-Nord, qui accompagne les familles dans leur démarche et leur donne accès à des ressources. Audrey Lefebvre, la directrice de l’organisme, tient à rassurer les parents d’enfants présentant un TSA : Moi je leur dis : J’ouvre la porte, vous entrez. Posez-moi vos questions.

Quoi qu’il en soit, les parents comme Marie-Michèle Cyr se sentent parfois au dépourvu. On le sent, qu’on est laissé de côté un peu.

L’attente, suivie d’attente

Avant les soins, il y a le diagnostic, qui revêt une importance sans équivoque dans la vie des familles dont un enfant présente un TSA . Faute de pédopsychiatres, et parce qu’ils sont l’aboutissement de processus éminemment complexes, ces évaluations arrivent souvent au bout de plusieurs années.

Selon Audrey Lefebvre, d’Autisme Côte-Nord, plusieurs personnes attendent présentement depuis 2019 pour obtenir un diagnostic. Photo : iStock

Ce n’est pas le cas de tous, puisque le CISSS de la Côte-Nord différencie entre les cas urgents et ceux qui le sont moins : Il y a un triage , assure Marie-Hélène Drapeau.

La situation n’est toutefois pas nouvelle. Marie-Michèle Cyr a commencé des démarches il y a plus de 10 ans, lorsque Jack avait 18 mois. Celui-ci a obtenu un diagnostic à quatre ans et demi.

La longueur du processus est en partie attribuable à sa complexité : toute une batterie de médecins spécialistes est consultée pour faire un portrait global, qui est ensuite transmis à la psychiatre, qui émet un diagnostic , explique la mère.

Audrey Lefebvre déplore pour sa part que les parents et les enfants en attente de diagnostic fassent face à beaucoup d'incertitudes. Ça amène plein, plein de questions. Vont-ils se tourner vers le privé, alors que ce n’est pas accessible à tous? Des pédopsychiatres viendront-ils en fly-in fly-out? On ne le sait pas encore. Est-ce que les familles devront se déplacer vers les grands centres, alors que leurs enfants ont une difficulté à assimiler ces bouleversements?

Marie-Michèle Cyr, elle, s’estime chanceuse, malgré l’attente.

« Je suis chanceuse, je suis quand même une personne qui est capable de foncer. Même si je ne savais pas où je m’en allais, on a quand même réussi à avoir un diagnostic rapide » — Une citation de Marie-Michèle Cyr, la mère de Jack

Des années plus tard, elle est de nouveau obligée d’attendre, cette fois-ci pour que Jack ait accès à un spécialiste, car celle qu’elle consultait a quitté la région.

Quand sa pédopsychiatre est partie, on l’a appris par une lettre qui disait que son dossier était fermé , raconte la mère de deux enfants. Jack, depuis, est passé à l’adolescence, mais continue à être soigné avec des prescriptions datant de son enfance.

Même si elle considère que les soins que reçoit sont inadéquats, Marie-Michèle Cyr hésite à blâmer le CISSS de la Côte-Nord. Vu que mon fils a eu plusieurs services au courant des années, j’imagine que ça a été mis non prioritaire, vu qu’il a longtemps vu un autre pédopsychiatre.

D’où viendront les solutions?

Il faudrait quatre pédopsychiatres dans la région, selon Pascal Paradis, adjoint aux communications du CISSS de la Côte-Nord, soit deux à Baie-Comeau et deux à Sept-Îles. Marie-Hélène Drapeau, la directrice du programme jeunesse, assure que c’est une erreur de trop se concentrer sur leur absence.

C’est une fausse croyance que tout enfant qui a des besoins en santé mentale doit être vu par un pédopsychiatre , dit-elle. Il faut connaître, selon elle, l’importance de nos professionnels, infirmières cliniciennes, travailleurs sociaux, psychologues, éducateurs spécialisés. On a la chance d’avoir des équipes chevronnées.

Marie-Michèle Cyr n’est pas convaincue par cet appel de Mme Drapeau. Il ne faut absolument pas dénigrer leur travail, mais de là à dire qu’une infirmière peut remplacer un pédopsychiatre, c’est un peu poussé , contrecarre-t-elle.

Le Québec fait face à une pénurie de pédopsychiatres. Photo : getty images/istockphoto / Pornpak Khunatorn

La pénurie de pédopsychiatres ne veut pas dire [que les familles] n’ont pas de service , pondère Audrey Lefebvre, d’Autisme Côte-Nord.

Outre les solutions qui existent à l’interne, les solutions du CISSS de la Côte-Nord résident à l’extérieur de la région. On va tenter de voir du côté des médecins dépanneurs , assure Marie-Hélène Drapeau. D’autres médecins faisant du navettage pourraient venir pallier l’absence de pédopsychiatre à Sept-Îles.

L’autre option, c’est que les familles elles-mêmes se tournent vers l’extérieur. Le CISSS de la Côte-Nord espère notamment collaborer avec des homologues des grands centres.

Même si cela pourrait obliger certains déracinements pour des familles, cette option ouvre des possibilités intéressantes selon Audrey Lefebvre. [Si l’enfant revient] avec des évaluations en pédopsychiatrie, en orthophonie, en ergothérapie, je pense qu’il peut y avoir du positif là-dedans , espère-t-elle.

Le CISSS de la Côte-Nord et les intervenants du milieu font face à une pénurie qui n’est pas unique au Québec. Les multiples solutions qu’ils avancent doivent toutefois progresser à contre-courant, alors que l’exode des pédopsychiatres se poursuit.

D’après les informations de Laurence Vachon et Lambert Gagné-Coulombe