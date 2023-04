Des avocats de l’aide juridique de l’Est-du-Québec en grève jusqu’au 17 avril

Des avocats de l'aide juridique du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine affiliés à la CSN ont déclenché une grève de près de deux semaines jeudi. Ils reprendront le travail le 17 avril.

Ces avocats réclament la parité salariale avec les procureurs de la Couronne.

C'est un principe qui existe depuis plus de 30 ans qui a toujours été reconduit, pas toujours facilement, par l'ensemble des gouvernements avant la CAQ , explique Hugo Cassy, président par intérim du Syndicat des avocats et avocates de l'aide juridique du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

« Aucun avocat n'est en grève aujourd'hui de gaîté de cœur. » — Une citation de Hugo Cassy, président par intérim du Syndicat

Hugo Cassy, président par intérim du Syndicat des avocats et avocates de l'aide juridique du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

Les négociations entre la partie patronale et le groupe syndical s'enlisent. En juin, une autre grève avait été déclenchée aux quatre coins du Québec, notamment dans l'Est.

La convention collective des avocats de l'aide juridique affiliés à la CSN est échue depuis le 31 mars 2019.

On est ouvert, on est prêt à discuter, on est prêt à évaluer toutes les pistes de solutions possibles pour maintenir le principe de parité. Cependant, chaque fois que la partie patronale nous revient avec une offre, elle fait des modifications cosmétiques , ajoute Hugo Cassy.

« Toutes ces offres-là n'ont jamais permis d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. » — Une citation de Hugo Cassy, président par intérim du Syndicat

Avec cette nouvelle grève, de nombreux services seront paralysés. Plusieurs centaines de causes seront aussi reportées, croit le président du Syndicat.

Le service de garde provinciale, donc Urgence avocat, quand quelqu'un est en état d'arrestation, est paralysé. […] Également, les lignes d'urgence pour violence conjugale, violence sexuelle, dans le cadre du projet Rebâtir, est en arrêt , indique Hugo Cassy.

Il estime que plus de 2500 causes pourraient être reportées durant cette période d'arrêt.

À l'échelle de la province, 250 avocats sont en grève.