À 23 ans, il passe le Barreau du Nunavut grâce au programme de droit

Lorsque les jours étaient plus difficile et que l’envie lui prenait de quitter le programme de droit, James Takkiruq regardait son fils, aujourd’hui âgé de 5 ans, pour se rappeler de la raison pour laquelle il faisait ces études.

Il a été d’un grand soutien. Je n’aurais pas été en mesure de continuer sans cela , explique le père de famille en se remémorant les quatre ans nécessaires avant de pouvoir passer le Barreau.

Originaire de Gjoa Haven, il avait 17 ans lorsqu’il s’est joint à la cohorte de 25 personnes pour entreprendre ses études en droit. Après quatre ans d'études, il a obtenu son diplôme au mois d'octobre et finalement passé le Barreau à la fin du mois de mars.

Si vous pensez que l’âge a une importance, il n’en a vraiment pas. Les connaissances, la confiance en soi nécessaire et les gens qui vous entourent, c’est ça, l’important , explique James Takkiruq.

Former autant d’avocats que possible

Le programme de droit du Nunavut s’étend sur quatre ans. Il est offert par l’Université de la Saskatchewan en partenariat avec le Collège de l'Arctique du Nunavut.

Durant les trois premières années, Stephen Mansell en assurait la direction : Lorsque nous avons commencé, la faculté, les directeurs et les étudiants étaient tous nerveux. Mais nous avons fait équipe avec pour but d’avoir le plus de diplômés possible et autant d’avocats que nous pouvons.

Le programme de droit du Nunavut a accueilli ses 22 premiers diplômés en octobre dernier. Photo : La Presse canadienne / Programme de droit du Nunavut/Benjamin Ralston

Pour le moment, le programme n'a accueilli qu’une seule cohorte et 22 étudiants, pour la plupart inuit et provenant de petites communautés, ont obtenu leur diplôme au terme de ces quatre années d’études.

Maintenant, la direction fait tout ce qu'elle peut pour que tous les diplômés parviennent à passer le Barreau afin de rejoindre les quelque 75 avocats qui vivent dans le territoire. Ensuite, elle pourrait évaluer s'il y a de l’intérêt pour que des gens s'inscrivent dans le programme.

Stephen Mansell explique que ceux et celles qui n’ont pas encore été admis au Barreau font actuellement leur stage dans différents cabinets ou continuent de travailler auprès d’organisations gouvernementales ou inuit.

La majorité des grands employeurs du territoire ont dorénavant en leur sein des diplômés du programme de droit. C’est une très grande réussite , dit-il.

L’ancien directeur, aujourd’hui sous-ministre de la justice, se dit également très fier des réalisations du plus jeune des diplômés.

Le fait que James a plongé si jeune et obtenu le succès qu’il a eu témoigne de la personne incroyable qu’il est et de son dynamisme , souligne-t-il.

Avec les informations d'April Hudson, Jody Ningeocheak et Sara Minogue