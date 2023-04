Découvrir l’artiste en soi avec Marilie Laferté

La première fois que j’ai vu mes œuvres installées dans un lieu de diffusion, j’ai fait le saut. Je me suis dit ‘’mon dieu, je suis là, moi je suis dans une galerie , s’est exclamée l’artiste, rencontrée par Radio-Canada sur le lieu de l’exposition.

Il y a eu un tournant qui s’est opéré , raconte celle qui a eu la piqûre pour l’art en visitant une autre exposition, il y a quelques années.

Il y avait à la fois une mosaïste, mais aussi une peintre qui avait exploré le visage féminin. Je me suis promené d’une salle à l’autre et c’est comme s’il y a eu une fusion dans ma tête. Je me suis dit ‘’c’est ce que je veux faire’’ , se souvient Marilie Laferté.

L’exposition Mosaïque picassiette est le fruit de recherches sur les émotions propres au regard humain. L’artiste a créé des visages féminins à l’aide des morceaux d’assiettes et de matériaux recyclés. Tout commence par les yeux à l’intérieur d’un visage, la lumière que l’on voit à travers les yeux. J’utilise des boutons, de la vaisselle cassée, toutes sortes de petits morceaux que je vais assembler , explique-t-elle. Elle a donné vie à une vingtaine de personnages différents aux caractères distincts.

Marilie Laferté tente de reproduire des émotions propres au regard humain et reproduit surtout des visages féminins. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

La recherche des matériaux à recycler l'emballe particulièrement. Je me suis mise à courir les ventes de garage. Je récolte le fruit des collections des autres. Les gens nous donnent des trésors ou encore des assiettes de familles qui racontent leur propre histoire , raconte la mosaïste, les yeux illuminés.