Pluie verglaçante : plusieurs activités culturelles perturbées à Ottawa et Gatineau

Bibliothèques et centres de loisirs fermés, événements récréatifs reportés ou tout simplement annulés : la dernière pluie verglaçante ayant causé de nombreuses pannes d'électricité, a perturbé les activités culturelles dans la région de la capitale nationale. À la veille du week-end pascal, plusieurs d’entre elles n’auront finalement pas lieu, à Ottawa comme à Gatineau. D’autres sont toutefois maintenues. Suivez le guide!

À Gatineau

Bibliothèques municipales fermées

Dans un communiqué diffusé jeudi matin, la ville de Gatineau informe de la fermeture des bibliothèques; Lucy-Faris, Aurélien-Doucet, Lucien-Lalonde, Riviera, Docteur-Jean-Lorrain, Jean-Marie-Caron, Manise-Morin et Bernard-Lonergan. Les centres aquatiques Lucien-Houle et Paul-Pelletier demeurent également fermés.

Les bibliothèques Donalda-Charron, Maison du citoyen et Guy-Sanche restent pour leur part ouvertes selon l'horaire habituel.

Report de spectacle à la Salle Odyssée

Initialement prévu jeudi soir, le spectacle de 2Frères est reporté au lundi 1er mai à 20 h en raison des nombreuses pannes d'électricité enregistrées depuis mercredi. Dans un courriel transmis à Radio-Canada, la Salle Odyssée indique que sa billetterie communiquera avec tous les détenteurs de billets .

Les autres programmations du reste de la semaine demeurent pour le moment maintenues.

Des perturbations au parc de la Ferme-Dalton et au pavillon Ernest Gaboury

Annoncée pour le 5 avril au Parc de la Ferme-Dalton, une initiation à la randonnée a été annulée par les organisateurs en raison de la météo. De plus, la surveillance des nichoirs également programmée pour le 6 avril a finalement été reportée au 7 avril.

L'Association Soccer Gatineau a également annoncé sur ses réseaux sociaux la fermeture de son centre sportif de la rue de Morency pour la journée de mercredi.

D’autres activités maintenues

C’est le long week-end et on a la chance d’avoir de l’électricité présentement , annonce sur ses réseaux sociaux Le Minotaure. La salle de spectacle est ouverte jeudi de 15 h à 3 h pour un 5 à 7 et une soirée animée par DJ Robi.

Le Musée canadien de l'histoire reste aussi ouvert selon son horaire d’ouverture régulier.

Malgré le manque d'électricité, la Ferme L’Éco des champs maintient aussi sa série de courses aux œufs de samedi et dimanche. Les parents sont invités à accompagner les enfants sur le site de la ferme.

À Ottawa

Bibliothèques municipales fermées

La ville d'Ottawa a de son côté annoncé la fermeture de ses succursales Centennial, Emerald Plaza, Greely, Manotick, Metcalfe, Munster, Osgoode, Richmond, Constance Bay et Vernon pour cause de panne d'électricité. Les dernières mises à jour des informations sur les infrastructures accessibles sont disponibles sur son site internet.

La Galerie d'art d'Ottawa fermée le 7 avril

La Galerie d'art d'Ottawa a fermé ses portes mercredi dès 16 h, en raison des conditions météorologiques. Ayant repris du service dès le lendemain, elle sera toutefois fermée le 7 avril.

Mayfair fermé

Le cinéma Mayfair demeure fermé depuis mercredi 18 h en raison des pannes d'électricité. Les films The Lost King, Vivre et The Big Lebowski étaient entre autres à l'affiche ce soir. Le cinéma suggère de surveiller ses médias sociaux pour être informé de la reprise des projections.

Des activités toujours programmées

Pas d'annulations, ni de reports pour le Centre national des Arts. Toutes les activités de la semaine restent maintenues.

Même son de cloche pour le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée canadien de la guerre et les Musées des sciences et de l’innovation du Canada. Ils restent par ailleurs ouverts selon les horaires d’ouvertures réguliers pendant la longue fin de semaine de Pâques.

L'événement Candlelight : A Tribute to Beyoncé est également maintenu jeudi soir, au Théâtre Gladstone.