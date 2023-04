29e anniversaire du génocide contre les Tutsis : des Rwandais à Regina se souviennent

Difficile de retracer une photo de ma jeunesse au Rwanda, une partie de mon histoire a été détruite avec ce génocide , affirme tout ému le président de la communauté rwandaise de Régina, François Régis Kabahizi.

Il reconnaît que cela a eu de lourdes conséquences sur sa vie et celles d’autres Rwandais, entraînant un traumatisme profond et intergénérationnel.

C’est inimaginable, c’est dur à concevoir et c’est dur à vivre, surtout j’atteignais déjà la vingtaine. Je comprenais et je voyais tout ce qui se passait, je comprenais tout ce qui se faisait autour de moi , déclare-t-il.

Le président de la communauté rwandaise de Regina, François Régis Kabahizi. Photo : (Gracieuseté :François Régis Kabahizi)

Il a eu la vie sauve en quittant son pays natal, deux jours après le début du génocide de 1994 pour se réfugier en République démocratique du Congo (RDC).

Mais dans les 100 jours qui ont suivi, plus de 1 million de membres de la minorité tutsie, des Hutus modérés et d'autres opposants aux massacres ont également été tués, selon les chiffres fournis par les Nations-Unies.

« J’ai perdu mes deux parents, mes frères et sœurs, des cousins et beaucoup d’amis. C’est une tragédie qui m’a emporté beaucoup de monde. » — Une citation de François Régis Kabahizi, président de la communauté rwandaise de Regina

François Régis Kabahizi avoue que le génocide l’a marqué et qu’il a mis beaucoup de temps pour se remettre de cette blessure. Perdre tout un monde comme ça d'un coup et les voir partir, c’est quelque chose de très dur , avoue-t-il.

Un devoir de mémoire

Le président de la communauté rwandaise de Regina croit qu’il est important de continuer à rendre hommage aux victimes du génocide et d'exprimer une solidarité envers les rescapés.

Selon lui, c’est le seul moyen de soutenir les efforts de prévention des génocides. Pour moi, la commémoration est un devoir plutôt qu’une action qu’on fait.

« Je pense que quiconque ignore son passé ne pourra pas embrasser un futur. Il faut connaître d'où on sort pour pouvoir justement avoir une place dans la vie présente et dans la vie à venir. » — Une citation de François Régis Kabahizi, président de la communauté rwandaise de Regina

François Régis Kabahizi, qui est également le vice-président de la diaspora rwandaise au Canada, dit voir la commémoration comme une occasion d’éducation pour tous. Il faut leur expliquer le contexte de ce qui s’est passé , soutient-il.

Commémorer, pour moi, c’est quelque chose qui mérite d'être fait, non pas seulement par moi et les miens, non pas seulement par les Rwandais. Si on pouvait arriver à conscientiser tout le public pour que plus jamais quelque chose pareille ne se reproduise dans la société.

Des photos de victimes au mémorial du génocide, à Kigali, au Rwanda. Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay

Les Rwandais plus soudés que jamais

M. Kabahizi se réjouit du travail de conscientisation qui a été fait pour aider tous les Rwandais à s’investir dans la reconstruction de leur pays. Après être retourné visiter le Rwanda à plusieurs reprises, il souligne que les gens ne se voient pas comme des Tutsis, des Hutus ou des Twas, mais comme des Rwandais.

J’ai pu me reconnecter avec ceux qui y vivent [et] le pays tient à cœur ses commémorations pour que le passé serve de leçon pour l’avenir.

Il indique que la communauté rwandaise de Regina va continuer à jouer son rôle pour aider les Rwandais à aller de l’avant. Le mal qu’a connu le Rwanda, ce que nous avons vécu, ce n’est pas quelque chose seulement pour les Rwandais, c’est un mal de l’humanité , fait remarquer François Régis Kabahizi.

Il indique que des chercheurs à l’Université de Regina qui ont travaillé sur le génocide rwandais ont partagé les résultats de leur recherche avec la communauté rwandaise. M. Kabahizi ajoute que cela a beaucoup aidé les membres qui ont participé à des séries d’échanges.

Ils nous font part de ce qu’ils ont vécu, non pas pour réveiller les blessures, mais pour guérir de ces blessures et pour les partager avec le reste du monde.

François Régis Kabahizi estime qu'il y a espoir que la vie est possible, 29 ans après le génocide.

La communauté rwandaise de Regina organise une marche commémorative, le 15 avril, qui sera suivie d’un service de commémoration.