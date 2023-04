Risque de crue printanière dans la région de Sudbury

La région de Sudbury pourrait connaître des crues printanières plus importantes qu'à l'accoutumée. C'est l'avertissement que lance Conservation Sudbury alors qu'une série de systèmes météorologiques devraient apporter un mélange de neige et de pluie au cours des deux prochains jours.

L'organisme a indiqué dans un communiqué que les conditions météorologiques dans la province peuvent causer une hausse des niveaux et du débit de l'eau.

Bien que les niveaux d'eau soient actuellement dans les normes saisonnières, les températures plus chaudes qui sont attendues pourraient accélérer la fonte des neiges.

Une fonte beaucoup plus rapide des neiges et les écoulements peuvent doubler à cause de la pluie, ce qui entraîne un plus grand risque de crues , explique Alexandra Lavictoire, ingénieure hydraulique à Kenora.

Conservation Sudbury avertit qu’il se pourrait que certains cours d’eau atteignent et dépassent leurs berges, ce qui pourrait entraîner des inondations localisées.

Les zones les plus à risque sont aux bords des lacs et des rivières, explique Carle Jorgensen, directeur de Conservation Sudbury.

Il précise qu’il n’y a pas de raison de s’inquiéter pour le moment.

M. Jorgensen indique à la population de rester consciente des risques dans certaines zones à risque connues, qui sont les endroits de basse altitude où les inondations pourraient devenir un problème.

Il est donc recommandé aux résidents du Grand Sudbury et de sa région de rester prudents en ce week-end de Pâques.