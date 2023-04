Le CIUSSS recherche des logements à Dolbeau-Mistassini pour du personnel de dépannage

Le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Saguenay- Lac-Saint-Jean (CIUSSS) lance un appel d’offres dans le secteur de Dolbeau-Mistassini afin de trouver quatre logements pour y héberger ses professionnels de la santé et des services sociaux. Il s’agit de travailleurs temporaires qui viennent combler des quarts de travail à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini.

Le CIUSSS indique que c’est d’une pratique courante d’héberger les médecins résidents ou encore les autres professionnels qui viennent en région pour y travailler le temps d’un séjour. Selon le directeur adjoint de proximité pour le réseau local de services (RLS) de Maria-Chapdelaine, Christian Laprise, cette pratique est appréciée par le personnel soignant.

« Le logement est une façon dont on les accueille et souvent les gens nous le nomment comme étant intéressants, comme étant agréables. Souvent, ça va faire en sorte que les gens vont avoir une plus grande propension à revenir par la suite », souligne-t-il.

L’avis du CIUSSS a été mis en ligne sur le Système électronique des appels d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) le 29 mars dernier. Ce n’est pas une première pour le secteur de Maria-Chapdelaine qui hébergeait auparavant ses pensionnaires temporaires dans un autre lieu dont le bail est venu à échéance. Il n’a cependant pas été renouvelé.

On souhaite maintenant regrouper sous le même toit les quatre logements recherchés. Au lieu d’avoir, par exemple, quatre appartements à des endroits différents. Nous voulons favoriser une dynamique, une interaction et développer un sentiment d’appartenance, surtout quand on parle des étudiants , explique la conseillère cadre aux communications et relations médias du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mélissa Bradette.

Il est souhaité d’utiliser un des appartements pour de très courts séjours d’une semaine et moins. Cette unité sera pour les médecins dépanneurs qui sont appelés en renfort à l’hôpital pour éviter les ruptures de services.

Selon les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le taux d'inoccupation des logements à Dolbeau-Mistassini s'établissait à seulement 1,3 % en octobre dernier.