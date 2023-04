OC Transpo annonce une reprise de service du train léger sur la ligne 1

La ligne 1 du train léger a repris du service entre les stations Blair et Tremblay, alors que les trains continuent de circuler dans l’ouest, entre Tunney’s Pasture et Ottawa, a annoncé par courriel, jeudi en après-midi, la directrice d’OC Transpo, Renée Amilcar.

80 % de notre réseau de train léger a été remis en service. Le service d'autobus R1 est maintenant offert entre les stations St-Laurent et Rideau , a-t-elle ajouté.

La reprise complète du service devrait intervenir d'ici la fin de journée.

La directrice générale des services de transport en commun ville d'Ottawa, Renée Amilcar (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

La ligne avait été fermée mercredi matin en raison d’un problème d’alimentation électrique. Cette décision avait été prise pour éviter les bris aux infrastructures et ne prendre aucun risque , selon Mme Amilcar.

Rideau Transit Maintenance (RTM) a pris plusieurs mesures pour rétablir le service en toute sécurité dans l’est et l’ouest.

Des opérations visant à éliminer l’accumulation de glace sur les fils aériens, inspecter et remiser les trains arrêtés sur la ligne et remettre sous tension les installations électriques ont ainsi été entreprises.

La RTM doit encore inspecter les câbles aériens et récupérer les trains arrêtés entre les stations Lees et Hurdman avant de rétablir le reste du service.

Par ailleurs, le directeur des opérations d'OC Transpo, Troy Charter, a tenu à remercier les usagers du train léger pour leur patience quant à ces dérangements.

Je sais que cela a été frustrant pour les occupants et je tiens à les remercier pour leur patience. Nous nous efforçons de rétablir le service le plus rapidement possible sur toute la ligne.