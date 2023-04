Bénévoles au pays de l’ours polaire

Le Centre d’études nordique de Churchill, situé sur la côte ouest de la baie d’Hudson, accueille des bénévoles des quatre coins de la planète qui, en plus de découvrir l’écosystème exceptionnel de la région, contribuent à la recherche qui se penche largement sur le changement climatique.

Le programme de bénévolat a été lancé l’an dernier. Depuis, plus d’une vingtaine de personnes y ont participé selon le directeur général du centre d’études, Dylan McCart.

Nous avons eu des participants de partout dans le monde. Nous en avons eu du Canada, nous en avons eu d’Europe, Berlin. Nous avons eu des participants de Chine, d’Argentine, d’autres endroits en Amérique latine , souligne-t-il.

Churchill est une communauté de 900 personnes située à 1000 km au nord de Winnipeg, réputé pour son tourisme. Elle s’est classée parmi les 50 destinations mondiales les plus belles à visiter en 2023, selon le palmarès du magazine américain Time.

Les visiteurs y ont notamment l’occasion de voir des ours polaires, des bélugas et des aurores boréales. La communauté est seulement accessible par les airs, par la mer ou par le chemin de fer.

Le Centre d'étude nordique de Churchill est conçu pour être particulièrement écologique et pour échapper aux accumulations de neige. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Le programme de bénévolat permet aux participants de découvrir Churchill d’une manière plus abordable et plus immersive.

Je crois que le plus grand attrait, c’est juste de faire l’expérience de Churchill, en général. C’est sur la liste de choses à faire avant de mourir, de beaucoup de gens, en raison de l’environnement, des animaux que nous avons à voir ici , indique M. McCart.

Former des ambassadeurs du Centre d’études

Le Centre d'études nordiques de Churchill est situé à 30 km du village. Il sert de centre éducatif et de base à de nombreux chercheurs qui se penchent sur les trois biomes qui s’y rencontrent : la toundra, la forêt boréale et la zone côtière.

Dylan McCart étudie les ours polaires, il s’est rendu au centre d’études pour la première fois en 2010 dans le cadre de ses recherches. Pour lui, Churchill a l’avantage d’être accessible par rapport à d’autres parties du subarctique grâce au chemin de fer. Celui-ci facilite aussi le transport d’équipement.

Le directeur général du Centre d’études nordiques de Churchill, Dylan McCart, dans l'escalier du dôme pour observer les aurores boréales. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Les bénévoles du centre ont l’occasion de participer à la recherche qui se fait au centre, en plus de contribuer à son fonctionnement quotidien.

Ils passent du temps avec notre service de la science, alors ils ont l’occasion d’aller sur le terrain et de recueillir des données. Je crois que de l’expérience pratique permet vraiment aux gens de comprendre et d’apprécier la recherche qui se fait ici, en plus d’élargir leur compréhension , indique Dylan McCart.

Ensuite, nous avons des participants qui quittent le centre d’étude et qui deviennent des sympathisants sur le long terme, financièrement, en sensibilisant le public ou en étant des bénévoles à distance , ajoute-t-il.

Des motoneiges et des traîneaux de chercheurs au Centre d'études nordique de Churchill Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Découvrir le froid et l’isolement

La Française Manon Gressard sera l’une de ces ambassadrices du programme. L’étudiante en affaires est au Canada pendant six mois pour apprendre l’anglais. Avant d’aller à Toronto, elle a décidé de suivre ce volontariat, qui lui était recommandé par un blogue.

J’ai été super bien accueillie par l’équipe qui nous ont directement emmenés faire du chien de traîneau ensuite nous sommes allés découvrir la ville en voiture, parce qu’il fait super froid , raconte-t-elle, au terme de son séjour de deux semaines à Churchill.

La Française Manon Gressard est au Canada pour apprendre l'anglais. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Elle y était en février, alors que les températures dépassaient rarement -20 degrés Celsius.

C’est vraiment un choc, je ne pensais pas que c’était aussi froid. C’est vraiment une barrière, on ne peut pas sortir dehors sans avoir quelqu’un avec une voiture, ou quelqu’un pour prévenir d’un danger potentiel – du coup de ne m’attendais pas à ça , reconnaît-elle.

L’étudiante explique qu’elle a aimé découvrir l’importance scientifique du centre : une chercheuse [...] m’a présenté le bâtiment oublié qu’on utilise plus aujourd’hui, ça m’a vraiment impressionné, toutes les recherches qui ont été faites à Churchill.

Les bénévoles ont l'occasion de découvrir la beauté glaciale de la toundra. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

On a beaucoup réfléchi au fait que les ours polaires reviennent toujours à Churchill, et ça nous a fait réfléchir par rapport au changement climatique , ajoute-t-elle. En France on ne se rend vraiment pas compte de tout ça, ici, tout le monde en parle .

Si son expérience fait rêver ses amis en France, elle note que l’environnement totalement anglophone et l’isolement présentent quand même des défis. C’est vraiment quelque chose qu’on ne vit qu’une fois dans sa vie , résume-t-elle.

L’ingénieur berlinois Matthias Musch a décidé de participer à ce programme en raison de son amour des trains.

Matthias Musch vient de Berlin, en Allemagne. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Je voulais faire un grand voyage en train. Alors j’ai regardé où je pouvais aller en train et j’ai trouvé Churchill. C’était intéressant de me rendre à un endroit aussi isolé et je n’ai jamais été autant au nord qu’ici , explique-t-il.

Il a apprécié le paysage et a aidé des chercheurs qui testaient de nouveaux drones, ainsi que des géologues. Vu qu’il travaille dans l’industrie alimentaire, il a aussi été intéressé par le fonctionnement de la ferme hydroponique du centre, le projet Rocket Greens. Cependant, il ne croit pas revenir.