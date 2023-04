L’alcool pourrait être autorisé avec un repas dans tous les parcs de Sherbrooke 

Rappelons qu’en 2021, l’alcool avait été autorisé pour la première fois uniquement dans le parc Jacques-Cartier. En 2022, le projet pilote avait été élargi aux parcs Jacques-Cartier, Nault, Victoria, Atto-Beaver, Ma Villa et Central. Le projet avait entre autres comme conditions de consommer l’alcool avec un repas, en étant assis à une table à pique-nique, avant 20 h et sans contenants de verre.

Cet hiver, un rapport de recherche de l’École nationale de police de Québec portant sur le projet pilote de l'an dernier a notamment relevé que la mise en œuvre de la réglementation municipale permettant la consommation d’alcool dans les parcs n’a pas eu d’effet significatif sur les incivilités et les nuisances publiques.

Des détails pour l'élargissement potentiel à tous les parcs restent toutefois encore à peaufiner avant cet été. L'idée d'imposer une date de début et de fin à cette autorisation de boire, ainsi qu'interdire la consommation après 20 h, ont entre autres été questionnées lors de la séance publique de jeudi.

La mairesse Évelyne Beaudin a en effet fait remarquer que l'autorisation pourrait gagner à être prolongée plus tard en soirée. C’était un peu désagréable : tu es en train d’avoir un pique-nique avec des amis, tu ne déranges personne. Puis on dirait qu’à 20 h, les gardiens viennent autour de toi, et tout à coup, entre 19 h 59 et 20 h, tu deviens un criminel. [...] Il fait clair à 20 h l’été. Je trouvais que c’était un peu tôt, personnellement, pour l’heure.

La conseillère Nancy Robichaud, qui est membre de la Commission de la sécurité et du développement social, a par ailleurs fait savoir qu’elle aurait préféré élargir le projet pilote sans inclure tous les parcs du territoire. La vice-présidente de la Commission, Jennifer Garfat, s’est quant à elle assurée que le règlement pourrait être ajusté pour les années suivantes si certains parcs présentaient des problèmes cet été.

Le greffe de Sherbrooke se penchera sur le dossier et émettra une proposition de changement de règlement. Cette dernière sera ensuite présentée en comité exécutif, qui pourra choisir de la recommander ou non. La proposition de changement de règlement sera par la suite présentée lors d’une séance du conseil municipal.