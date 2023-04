Réforme de la santé : après 15 ans d’expérience, les leçons de l’Alberta pour le Québec

Quinze ans avant Santé Québec et l’ambitieux projet de réforme du ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, l’Alberta annonçait la création de sa propre agence centralisée de gestion du réseau public. Experts, professionnels de la santé et politiciens s’entendent pour dire que la centralisation a donné des résultats positifs, mais qu’elle a ouvert la porte à l’ingérence politique.

Le 15 mai 2008, le ministre de la Santé de l’Alberta, Ron Liepert, annonce, sans avertissement, le début d’une petite révolution : les neuf agences régionales chargées de la gestion des soins de santé seront regroupées sous une seule enseigne.

Alberta Health Services, ou Services de Santé Alberta ( AHS ), l’entité qui résulte de cette fusion, est la première agence de santé centralisée au Canada. Elle emploie aujourd'hui plus de 112 000 personnes et gère les hôpitaux de la province, de même que les services de laboratoire et plus de 28 000 lits de soins de longue durée.

On avait 12 présidents-directeurs généraux (PDG) qui gagnaient chacun plus de 1 million de dollars , raconte l’ancien ministre, aujourd’hui député fédéral de Calgary Signal Hill. On a amené des économies d’échelle, notamment avec une seule entité qui négociait les prix. Deuxièmement, on est passé de 12 systèmes informatiques qui ne parlaient pas les uns avec les autres à un seul système.

La Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse lui ont par la suite emboîté le pas et le Québec s’apprête à faire de même. Ce modèle n’est cependant pas une garantie de résultat, comme le dit le professeur de politique et de gestion de la santé à l’Université de Montréal Jean-Louis Denis.

Dans un rapport commandé par la Commissaire à la santé et au bien-être du Québec, il a comparé l’organisation des systèmes de santé des provinces canadiennes. C’est difficile de statuer sur l’efficacité relative des différents modèles d’autorité centralisée de gouvernance , précise-t-il en entrevue. La compétence des gestionnaires et leur degré d’autonomie sont tout aussi importants que le mode d’organisation choisi.

Indépendance, clé du succès

Nous n’avons pas le meilleur système au Canada, seulement dans certains domaines. C’est en partie parce que nous avons eu 15 ans d’ingérence constante de la part des gouvernements , déplore le directeur du Centre sur les politiques en santé de l’Université de Calgary, Tom Noseworthy.

Tom Noseworthy a occupé de nombreux rôles au sein du réseau public de santé. Il a reçu l'ordre du Canada en 2008 et enseigne à l'Université de Calgary. Photo : Radio-Canada

En 2013, après des années d’instabilité et une augmentation des temps d’attente aux urgences, l’entièreté du conseil d’administration d’AHS est remplacée par un seul administrateur. L’histoire se répète neuf ans plus tard, quand Danielle Smith licencie à nouveau le conseil d'administration, qu’elle accuse d’avoir mal géré la pandémie de COVID-19.

Il doit y avoir une obligation de rendre des comptes, mais elle doit être au niveau des orientations et pas des activités , estime Ron Liepert. Si le Québec veut suivre l’exemple de l’Alberta, il ferait mieux d’éviter qu’il y ait trop d’ingérence et d’interférence afin que le système puisse atteindre son plein potentiel , ajoute Tom Noseworthy.

Les bons coups de l’Alberta

Jean-Louis Denis et Tom Noseworthy soulignent tous deux qu' AHS a cependant connu de bonnes années, notamment sous le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le début du mandat de Jason Kenney, quand l’agence disposait d’un conseil d’administration stable. Au début de la pandémie, l’ancien premier ministre conservateur uni vantait d’ailleurs l’efficacité de l’agence provinciale.

Les deux experts soulignent aussi un bon coup de l’Alberta : les réseaux cliniques stratégiques, qui regroupent des experts d’un domaine médical comme l’oncologie ou la cardiologie. En résumé, ces réseaux ont le mandat de déterminer les meilleures pratiques et de les mettre en place à l’échelle de la province.

« Je pense qu’il y a eu des capacités de coordination, d’assemblage des actifs cliniques qui étaient moins faciles à faire lorsque tu étais dans des gouvernances séparées de multiples établissements et de multiples régions. » — Une citation de Jean-Louis Denis, professeur de politique et de gestion de la santé à l’Université de Montréal

Le péril centralisateur

Le professeur à l’Université de Montréal ajoute par ailleurs que la centralisation ne peut pas être absolue. Les gouvernements qui ont opté pour des agences [centralisées] ont tous assez rapidement découvert chemin faisant la création de zones, de districts ou de régions redevables à l’agence, mais qui jouent un rôle de proximité important.

Services de santé Alberta est d’ailleurs divisée en cinq zones : le nord, le centre et le sud de la province, en plus d’une zone pour Calgary et une pour Edmonton.

Services de Santé Alberta compte plus de 112 000 employés. Photo : Services de santé Alberta (AHS)

Denis Vincent est médecin de famille à Edmonton. Il a traversé de multiples réformes de la santé depuis le début de sa carrière. Selon, lui, la centralisation a mené à un certain nivellement par le bas dans certaines régions et à une perte d’initiative locale. On a enlevé des services à certains endroits parce qu’on ne pouvait pas justifier de les offrir partout , explique-t-il. On a souvent aplati l’offre de services plutôt que de la rehausser.

Ron Liepert croit qu'il est nécessaire d'être décisif quand on implante ce type de réforme.

« Vous n'obtiendrez jamais l'accord de tout le monde sur quoi que ce soit en santé. » — Une citation de Ron Liepert, ancien ministre de la Santé de l'Alberta

Comme Jean-Louis Denis et Tom Noseworthy, il note cependant qu'une bonne planification est incontournable afin d’éviter le chaos des premières années de Services de Santé Alberta.