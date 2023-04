Une semaine après l’annonce du corridor nord, le maire de Saint-Bruno ne décolère pas

Pour la première fois depuis que le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé avoir retenu le corridor nord pour le prolongement du lien rapide Alma-La Baie, la municipalité de Saint-Bruno sort publiquement pour dénoncer cette position.

Selon le maire, François Claveau, le corridor nord représente une catastrophe économique, environnementale et sociale. Il ne mâche pas ses mots à l'endroit du ministère ainsi que des députés de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Les pancartes sont prêtes. Est-ce que l'on doit mettre les clés dans la porte de la municipalité ? , a lancé le maire Claveau aux journalistes qui avaient été convoqués jeudi à l’hôtel de ville de Saint-Bruno.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a finalement opté pour le corridor nord pour compléter le lien rapide entre Alma et La Baie. Photo : Capture d'écran

L’annonce du choix du MTMD s’est faite par communiqué mercredi dernier. Comme plusieurs autres élus, le maire de Saint-Bruno a appris dans les médias que le ministère des Transports priorisait le corridor nord en dépit du corridor sud. Même si le ministère s'est excusé depuis, il n'en revient toujours pas.

Je me sens trahi, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je n'ai pas été informé, je n'ai pas été consulté. On a été complètement dans l'ignorance depuis le début , a-t-il signalé.

Des séances d'information publiques avaient eu lieu en novembre 2021 et janvier 2022.

Le tracé final de la route à déterminer

Le choix du corridor vise à compléter la route 170 à quatre voies divisées, qui prend fin actuellement à l’approche de Saint-Bruno. Le corridor nord rejoint plus directement Alma, alors que l’autre corridor aurait contourné au sud Saint-Bruno pour se connecter plus directement à la route 169 qui ceinture le Lac-Saint-Jean. Selon des données déjà dévoilées, 75 % des automobilistes se dirigent ultimement vers Alma.

Il reste maintenant au MTMD à déterminer le tracé final de la route à quatre voies divisées. Celle-ci aura une emprise de 90 mètres plutôt que les quelque 900 mètres que peut avoir le corridor sur les esquisses publiées par le MTMD .

Les journalistes avaient été convoqués à l'hôtel de ville de Saint-Bruno. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Lors du point de presse sur les annonces des investissements régionaux, le directeur régional du MTMD , Donald Boily, a promis qu’il y aurait des consultations pour le choix du tracé.

Ce sont des voeux pieux! Si admettons que ça fait 40 ans que tu attends après un projet. Est-ce que tu l'envoies en coulisse en dessous de même ? Ou tu t'assoies, tu fais comme j'ai fait aujourd'hui, tu présentes ton projet de A jusqu'à Z et tu es blindé quand tu le présentes. Là, c'est un ballon qu'ils ont envoyé , a poursuivi le maire.

Celui-ci exige une rencontre avec le ministère des Transports pour entendre ses arguments et faire valoir son point de vue.

Une étude complétée en 2011

François Claveau rappelle qu'en 2011, une étude d'impact priorisait plutôt le tracé sud alors qu'il y avait moins de résidences. Le MTMD a dû refaire cette étape pour assurer au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) que toutes les options avaient été envisagées avec des paramètres mis à jour. L'étude d'impact sera déposée plus tard.

Le maire de Saint-Bruno, François Claveau, n'a pas cherché à masquer son agacement. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le maire croit que la conclusion de ce document a encore plus de poids avec l'augmentation du nombres de résidences et l'importance actuelle accordée à l'environnement.

Ils n'ont pas été capables de nous prouver hors de tout doute que c'est le tracé nord qui était le plus important , a-t-il déploré.

Des résidents inquiets

Le maire réitère que l'essor économique de commerçants est en danger. Certains résidents s'inquiètent aussi pour leur qualité de vie, particulièrement ceux de la route Saint-Alphonse Nord et des rangs 6, 7 et 8.

Encore ce matin, il y a un citoyen qui est venu à la municipalité et il est complètement débâti. Ils ont une épée de Damoclès sur eux autres, sur leurs terrains, sur leurs conditions de vie. C'est invivable pour tous ces résidents-là , a ajouté François Claveau.

Josée Lamirande, une citoyenne de Saint-Bruno, craint que la route à quatre voies divisées détruise des milieux humides. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Il trouve aberrant que le gouvernement projette d'aménager une route dans un secteur où les animaux sont nombreux, alors que certains résidents ont même essuyé des refus pour développer leur terrain.

Les propriétaires de terrains ont été dans l'impossibilité, c'est grave ça, de construire leur résidence en raison des milieux humides , a-t-il illustré.

Des maires en appui

En plus de conseillers de Saint-Bruno, des maires du secteur sud de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ont assisté à la rencontre pour démontrer leur appui envers la municipalité.

Le trafic, on ne le règle pas avec le tracé nord, pour toute la partie sud du lac Saint-Jean , a commenté le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon.

Émile Hudon Photo : Radio-Canada

La MRC avait quand même deux résolutions unanimes, ce n'est pas rien là. On aurait pu s'expliquer, mais là on est pris devant le fait accompli. Je ne sais pas ce que le ministère va faire avec ça , a enchaîné le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin.

Pour sa part, le maire d'Hébertville-Station, Michel Claveau, a estimé que sa municipalité subira un aussi gros impact que Saint-Bruno.

D'après un reportage de Laurie Gobeil