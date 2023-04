L’auteur de la tuerie à Fredericton demande la permission de faire des sorties supervisées

En novembre 2020, un jury avait rendu un verdict de non-responsabilité criminelle envers Matthew Raymond.

L’homme, aujourd’hui âgé de 53 ans, avait abattu Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright à partir de sa fenêtre le 10 août 2018, puis avait tué par arme à feu les policiers Sara Burns et Robb Costello, appelés sur les lieux.

À son procès, Matthew Raymond avait dit qu’il croyait avoir ouvert le feu sur des démons venus pour le tuer, et non sur des êtres humains.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les victimes de la fusillade de Fredericton. De gauche à droite : Robb Costello, Sara Burns, Donnie Robichaud, Bobbie Lee Wright. Photo : Radio-Canada

Après le verdict, plutôt qu’en prison, c’est au Centre hospitalier Restigouche ( CHR ) à Campbellton que l’auteur des faits est détenu. Il peut circuler à certains endroits à l’intérieur de l’établissement, mais n’a pas le droit de quitter cet hôpital psychiatrique.

Schizophrène, Matthew Raymond est soigné au CHR et, selon ce qu’a déclaré cette semaine un médecin de l’établissement, il se conforme à ses traitements.

Cette semaine, Raymond a comparu devant une commission d’examen au Nouveau-Brunswick pour demander la permission d’effectuer des sorties supervisées hors de l’hôpital, sans que les membres du public ne puissent interagir avec lui.

En 2021 et 2022, cette commission d’examen avait refusé à Raymond sa demande de faire de courtes sorties supervisées hors de l’hôpital, affirmant qu’il représentait toujours un risque important pour le public .

La commission d’examen qui va se pencher sur le cas Raymond est formée de professionnels du droit et de la santé mentale. Ceux-ci doivent tenir compte des risques à la sécurité du public, de l’état mental de la personne trouvée non criminellement responsable, et de son traitement.

Jeudi dernier, la Dre Émilie Frenette a déclaré que, selon son évaluation récente du patient, le risque de violence imminente était maintenant faible. L’état de Raymond a été stable ces dernières années, constate-t-elle.

Le Dr Scott Woodside, un psychiatre légiste du centre de traitement des dépendances et de santé mentale de Toronto, a été invité par la Couronne à offrir une deuxième opinion.

Jeudi, le Dr Woodside a expliqué avoir réalisé un test appelé VRAG-R, pour « Violence Risk Appraisal Guide-Revised », destiné à évaluer les risques posés par les contrevenants violents.

Le Dr Woodside a déterminé que Raymond avait le score le plus bas possible à ce test. Il a expliqué que 98 % des contrevenants violents qui ont été soumis à ce test ont eu une note plus élevée que Raymond, ce qui signifie qu’ils posent tous un plus grand risque à la société que lui.

Il a aussi jugé que le plan de traitement de Matthew Raymond, à qui on a diagnostiqué une schizophrénie, était très raisonnable .

Le Dr Ralph Holly, un psychiatre du CHR , a dit à la commission d’examen que le patient suit son traitement et prend ses médicaments. Il a raconté que Raymond a été tourmenté, verbalement et physiquement, par d’autres patients de l’hôpital, mais qu’il ne s’en est jamais pris à eux. Il a démontré de la retenue , a dit le médecin.

La procureure de la Couronne, Rebekah Logan, s’est inquiétée du fait que Matthew Raymond ne semblait pas en mesure d’identifier ce qui pourrait déclencher de mauvaises réactions chez lui.

La Dre Émilie Frenette a expliqué que Raymond pouvait à présent bien décrire et comprendre sa maladie et ses symptômes, mais a convenu du fait qu’il apprenait toujours à reconnaître ce qui pourrait déclencher une psychose ou ses signes avant-coureurs.

Selon elle, c’est une chose que les patients peuvent apprendre.

Matthew Raymond était présent à l’audience, jeudi. À la fin de la procédure, on lui a demandé s’il avait quelque chose à dire.

Il a commencé par s’excuser auprès de la police et des proches des victimes. En parlant de ces dernières, il n’a pu s’empêcher de pleurer.

Je ne savais pas en 2018 que j’étais schizophrène. Je souhaiterais de tout mon coeur avoir été au courant à ce moment-là , a-t-il aussi déclaré. Si quelqu’un pense être schizophrène, allez chercher de l’aide. Ne l’ignorez pas et ne le remettez pas à plus tard.

Raymond s’était déjà excusé auparavant auprès des victimes. C’était la première fois qu’il parlait publiquement de sa maladie mentale.

Si la commission d’examen autorise les sorties supervisées pour le patient, la Couronne demande que l’hôpital informe la GRC de chacune de ses sorties.

Même si des sorties supervisées sont autorisées, Matthew Raymond demeurera détenu au Centre hospitalier Restigouche indéfiniment.