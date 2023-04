Itinérance : des sommes disponibles absentes du terrain, regrette l’UMQ

C’est le ministre [Carmant] qui nous le dit et il va aller voir pourquoi , a affirmé le maire de Québec et président du Comité municipal sur l’itinérance, Bruno Marchand, jeudi.

Les membres du Comité municipal sur l’itinérance de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) étaient rassemblés à Québec, jeudi, pour parler de la problématique qui prend de plus en plus d’ampleur dans différentes régions de la province.

Les membres du Comité municipal sur l’itinérance de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) sont à Québec pour parler d'itinérance. Photo : Sébastien Vachon

Ils en ont profité pour faire part de leur volonté au ministre responsable du dossier Lionel Carmant.

Les besoins sont criants, les personnes vulnérables et les organismes communautaires sont à bout de souffle et il parait qu’il y a de l’argent qui ne descend pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. [...] Maintenant qu’on le sait, on doit trouver des solutions rapidement. Pas dans six mois , martèle Bruno Marchand.

« Ils savent qu’il y a des fonds de tiroirs, mais ils cherchent les tiroirs » — Une citation de Daniel Côté, président de l’UMQ

Lionel Carmant a dévoilé, en octobre 2021, son plan national pour lutter contre l’itinérance de 280 millions de dollars sur cinq ans.

Les CISSS et CIUSSS pointés du doigt

Probablement que l’explication est dans le cloisonnement des différents CIUSSS. L’argent pour l’itinérance est dans certains tiroirs et quand on a un besoin quelconque ça ne correspond pas au programme , explique la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, Andrée Bouchard.

Le maire Marchand déplore que la collaboration entre les CISSS et les CIUSSS soit inégale d’une région à l’autre. Elle est excellente à certains endroits et pourrie dans d’autres. Il faut avoir des CISSS et des CIUSSS qui visent des résultats. [...] À Québec, on est probablement en milieu de peloton .

Sommet sur l’itinérance à Québec

Pour cesser de travailler en silos et décloisonner la problématique, l’UMQ organise un Sommet sur l'itinérance qui se tiendra à Québec le 15 septembre prochain.

« Faut que tout le monde se parle d’où l’importance de mettre autour d’une même table le milieu municipal, le milieu communautaire, le secteur de la santé et le milieu institutionnel pour se mettre en mode solution » — Une citation de Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé

La situation est intenable. On ne peut pas agir seul. On souhaite un engagement commun, notamment du gouvernement du Québec pour mettre fin à l’itinérance, ajoute Bruno Marchand.

Selon lui, le premier ministre François Legault doit s’inspirer de la Finlande et en faire un projet de société.

Au-delà de l’humain qui souffre, juste de permettre à quelqu’un de se loger c’est moins coûteux pour la communauté que de tolérer l’itinérance , soutient-il.

Une personne itinérante coûterait 60 000 $ à la société, alors qu’un sans-abri logé en coûterait 40 000 $.