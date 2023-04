Des coquerelles, un appartement et des frais indésirables

Philippe Labrie étudie au Cégep de Sainte-Foy en techniques de bioécologie et Raphaël Sénécal, en soins infirmiers. Ils sont colocataires dans le quartier Limoilou, à Québec, depuis juillet 2022. Le même mois, Philippe voit sur son lit une blatte, le type de vermine qu’il n’aurait jamais cru voir dans l’appartement, tout comme son colocataire Raphaël.

Chaque fois qu'ils ont vu une blatte dans leur appartement, Philippe et Raphaël en ont informé le gestionnaire de l'immeuble. Photo : Radio-Canada

« J’étais quand même surpris, étant donné l’état de l’appartement qui est très propre, qu’on entretient quand même chaque semaine. » — Une citation de Raphaël Sénécal

Bien souvent, des locataires vont taire la présence de coquerelles chez eux, pour éviter de payer les traitements pour s’en débarrasser. Philippe, lui, n’hésite pas à contacter sur-le-champ Gestipro, le gestionnaire immobilier qui sert d’intermédiaire entre les propriétaires de l’immeuble et les locataires. Gestipro réclame rapidement l’intervention d’un technicien en gestion parasitaire qui effectue un premier traitement contre les blattes.

Raphaël Sénécal étudie en soins infirmiers au Cégep de Sainte-Foy. Photo : Radio-Canada / Jean-François Brassard

« Toutes les armoires, il faut les vider. Il faut tout rassembler au milieu de la pièce et il faut partir la journée de l’extermination pendant six heures. » — Une citation de Raphaël Sénécal

Les deux colocataires sont contents de l’intervention rapide du gestionnaire immobilier, jusqu’à ce que ce dernier leur annonce, un mois plus tard, qu’ils seront tenus responsables de la présence de blattes et qu’ils devront débourser 2242 $ pour acquitter la facture du technicien en gestion parasitaire.

« Ça m’a un petit peu coupé le souffle. Quand on est étudiant, ça représente quand même beaucoup d’argent. » — Une citation de Philippe Labrie

Philippe et Raphaël étudient tous deux au Cégep de Sainte-Foy. Photo : Radio-Canada / Jean-François Brassard

L’avocat en droit du logement, Antoine Morneau-Sénéchal, comprend mal qu’on refile ce type de facture aux locataires. Selon lui, il est pourtant clair dans le Code civil du Québec que le propriétaire doit acquitter les frais d’extermination, et non le locataire.

« La loi dit que le locataire a droit à la jouissance paisible des lieux. Et c’est le propriétaire qui doit lui assurer la jouissance paisible. Et dans la jouissance paisible des lieux, il y a le droit de ne pas vivre dans un endroit où il y a des punaises ou quoi que ce soit. » — Une citation de Antoine Morneau-Sénéchal

L’avocat ajoute qu’un locataire peut être tenu responsable, uniquement si le propriétaire prouve que son locataire a causé une infestation et qu’il a fait preuve de négligence grossière, en refusant de dénoncer, d’intervenir ou de collaborer.

Selon l'avocat Antoine Morneau-Sénéchal, il est évident dans le Code civil du Québec que le propriétaire doit acquitter les frais d’extermination de la vermine. Photo : Radio-Canada / Martin Brunette

Nous avons tenté de contacter les propriétaires de l’immeuble qui ont refusé de nous parler. Ces propriétaires ont décidé l’automne dernier de soumettre le litige au Tribunal administratif du logement (TAL), qui a d’abord proposé une séance de conciliation que les propriétaires ont acceptée. Ils étaient prêts à réduire la facture de moitié. De leur côté, les colocataires ont décidé de faire leur part, en offrant un maximum de 800 dollars.

« Pour se libérer justement des accusations, puis du stress à se rendre en cour et toute la préparation qu’on va devoir faire. » — Une citation de Philippe Labrie

Martin Blanchard, du Regroupement des comités de logement et des associations de locataires du Québec (RCLALQ), croit que ce type de conciliation désavantage nettement le locataire. Selon lui, le droit du locataire est clair et il ne doit pas payer la facture qui doit être assumée par le propriétaire.

Philippe et Raphaël sont colocataires d'un appartement dans cet immeuble du quartier Limoilou, à Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-François Brassard

Finalement, les propriétaires de l’immeuble où vivent Philippe et Raphaël ont refusé leur offre de 800 dollars. Et c’est le TAL qui devra trancher et rendre une décision au cours des prochains mois.

« C’est sûr qu’avec l’école, notre travail, en plus de se rajouter la cour, la préparation qui vient avec ça, se trouver des preuves que ce n’est pas notre faute, ça vient rajouter une petite lourdeur, c’est sûr, dans notre vie. » — Une citation de Raphaël Sénécal