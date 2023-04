Les pirates et les dinosaures seront à l’honneur au Camp voyageur 2023

L'Assemblée communautaire fransaskoise annonce le retour du Camp voyageur pour l'été 2023. Du 6 juillet au 1 er septembre, deux thématiques seront offertes aux jeunes participants : une vie de pirate et le camp jurassique.

Cette année encore, l’équipe du Camp voyagera dans les diverses communautés francophones et partira à la rencontre des jeunes, âgés de 6 à 12 ans.

Nous allons avoir un mélange d’activité d’arts, sciences et sports qui incluent, selon le thème et le groupe d’âge, une chasse au trésor, la création d’un fossile, une lampe à lave et même une salle d’évasion , explique la nouvelle coordonnatrice du camp, Rachèle Paquet.

Les jeunes pirates pourront notamment fabriquer leur propre drapeau pirate ainsi que découvrir de l'or (presque) liquide .

De leur côté, les campeurs qui choisiront le monde des dinosaures pourront fabriquer leur propre volcan, découvrir des fossiles et fabriquer leur propre œuf de dinosaure.

L'ensemble des activités se passera uniquement en français.

Le Camp voyageur sera offert à Regina, à Moose Jaw, à Zenon Park, dans la région de la Trinité ainsi qu'à Saskatoon.

Dates du Camp voyageur 2023 Regina : 10 au 14 juillet, 17 au 21 juillet, 21 au 25 août, 28 août au 1 er septembre

septembre Moose Jaw : 24 au 28 juillet

Zenon Park : 31 juillet et 1 er août

août La Trinité : 2 au 4 août

Saskatoon : 8 au 11 août et 14 au 18 août

Les inscriptions commenceront le 1er mai à travers le site Internet du Camp voyageur.

Rachèle Paquet estime à une quarantaine de jeunes la capacité d'accueil de chacun des camps.