90 kg de cocaïne saisis à Calgary dans le démantèlement d’un réseau de trafic national

La police de Calgary a indiqué jeudi avoir démantelé un réseau de trafic national de stupéfiants et procédé à la saisie de 90 kilogrammes de cocaïne, soit l'équivalent de presque la totalité des saisies effectuées par le service l'année dernière. La valeur de la drogue saisie est estimée à plus de 5,4 millions de dollars.

Deux hommes, âgés respectivement de 45 ans et 38 ans, ont été arrêtés le 16 mars et accusés de possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic. L’un a été appréhendé à Calgary, et l’autre à Surrey, en Colombie-Britannique. Ils comparaîtront devant le tribunal le 14 avril.

Cette saisie est le résultat d'une enquête de quatre mois sur un trafiquant de drogue présumé de Calgary et au sujet duquel la police a reçu les premières informations dans le courant du mois d’octobre 2022.

Ces signalements ont conduit, les 17 et 18 février 2023, à l’interception de deux véhicules se rendant à Calgary en provenance de Vancouver. Après leur perquisition, la police dit avoir découvert 90,77 kilogrammes de cocaïne dans des compartiments cachés.

D’autres perquisitions ont eu lieu dans une résidence de Calgary et dans un troisième véhicule associé à la résidence. Celles-ci ont permis à la police de mettre la main sur une petite quantité de cocaïne et de fentanyl, ainsi que sur des balances et du matériel d'emballage correspondant à une activité de trafic de stupéfiants.

Nous pensons que ces drogues étaient destinées à des communautés à travers le Canada et qu'elles auraient contribué à de nombreux problèmes affectant les citoyens, notamment le désordre social, les dépendances, les surdoses et la violence liée à la drogue , soutient le sergent d'état-major Mark Rahn de l'unité des opérations de lutte contre le crime organisé du Service de police de Calgary (CPS).

Le sergent d'état-major Mark Rahn de l'unité des opérations de lutte contre le crime organisé de la police de Calgary, lors d'une conférence de presse ce jeudi. Photo : Radio-Canada

La police de Calgary souligne la contribution des services de police d'Edmonton et de Vancouver, ainsi que l’aide de l'Agence antidrogue américaine (DEA) des États-Unis dans cette importante opération de démantèlement.

« Une saisie de cette ampleur perturbe considérablement les opérations des groupes criminels organisés à travers le Canada. » — Une citation de Sergent d'état-major Mark Rahn

Cette saisie intervient un jour après une opération policière distincte ayant permis de saisir près de 200 000 $ issus du trafic de drogue et de cigarettes dans le centre-ville de Calgary. Photo : Radio-Canada

Une importante prise, mais…

Le nombre total de kilogrammes de drogue saisis par le CPS pour l’année 2022 dépasse de neuf kilogrammes ce qui a été saisi lors de cette enquête, a souligné, jeudi, le sergent d'état-major Mark Rahn lors d’une conférence de presse.

Tout en soulignant l’ampleur de la saisie, Kelly Sundberg, professeur de criminologie à l'Université Mount Royal de Calgary, estime toutefois que les quantités saisies ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à la quantité de drogues illégales qui envahissent les rues du Canada.

« Il devrait s'agir d'un événement courant, et non d'un cas isolé. Nous devons mettre beaucoup plus l'accent sur la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue et sur l'incarcération des trafiquants de drogue de haut niveau. » — Une citation de Kelly Sundberg, professeur de criminologie, Université Mount Royal

Kelly Sundberg dit attendre à présent de voir ce que les tribunaux feront de ces accusations, la police ayant fait pour sa part son travail, souligne-t-il.

Cette saisie intervient un jour après que la police a annoncé, dans le cadre d'une enquête distincte, avoir saisi pour près de 200 000 $ issus du trafic de drogue et de cigarettes dans le centre-ville de Calgary.

Avec des informations de Joel Dryden