La fonte de la banquise dans l’Arctique observée par un aîné et un scientifique

L’étendue de la banquise est moins grande cette année, et son seuil maximal est survenu plus tôt que la moyenne des années précédentes, selon les observations d’un aîné inuvialuit. Ce constat a aussi été confirmé par le Centre national de données sur la neige et la glace de l’Université du Colorado, à Boulder.

Robert Kuptana, d’Ulukhaktok, aux Territoires du Nord-Ouest, décrit les conditions de la glace de mer près de sa communauté de très bonnes cet hiver pour la chasse et les déplacements.

Mais ces conditions changent depuis quelques années, selon M. Kuptana, qui possède une entreprise de pourvoirie, Arctic Outfitting Adventures. Le chasseur et trappeur de 80 ans dit voir de plus en plus de glace de mer irrégulière.

C’est à cause de la température , dit Robert Kuptana. S’il ne fait pas assez froid, la glace n’est pas assez dure lorsqu’elle se fait pousser par les vents et les courants marins . Selon lui, la glace peut alors se briser et les fragments de glace s'empiler et se disperser sur une grande surface, ce qui rend la navigation difficile pour les motoneiges.

Le soleil de minuit brille sur le brise-glace Louis S. St-Laurent de la Garde côtière canadienne, le 12 juillet 2008, près de Resolute Bay, au Nunavut. Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Robert Kuptana souligne aussi ne plus voir de glace épaisse.

Selon le Centre national de données de la neige et de la glace, la banquise s’est formée cette année pour atteindre son pic le 6 mars 2023, couvrant une étendue de 14,62 millions de kilomètres carrés, soit une fois et demie la taille du Canada.

Mais cette étendue maximale du 6 mars est plus petite et est survenue plus tôt cette année par rapport à la moyenne des 30 dernières années, selon le Centre de données.

Le studio de visualisation scientifique de la NASA a créé cette animation de la banquise arctique du 18 septembre 2022 au 6 mars 2023. Photo : Studio de visualisation scientifique de la NASA

Son directeur, Mark Serreze, indique toutefois que le volume de la glace, ou son épaisseur selon les observations de Robert Kuptana sont un meilleur indicateur de la santé de la glace que son étendue.

Trop chaud pour la glace épaisse

Mark Serreze dit que la santé de la banquise arctique n’est pas très bonne.

« On avait l’habitude de trouver de la glace vieille de 10 ans sur l’océan Arctique. [Cette glace] a tendance à être vraiment vieille et épaisse. Mais il n’y en a presque plus. » — Une citation de Mark Serreze, directeur du Centre national de données sur la neige et la glace de l’Université du Colorado à Boulder

Ce type de glace ne reviendra probablement pas dans le futur, selon Mark Serreze. Une partie a fondu, et une autre partie a été emportée par l’océan Arctique dans l’océan Atlantique où elle a fondu. [...] Il fait juste trop chaud pour qu’elle se reforme.

Un convoi de motoneiges tirant des qamutiks se déplace près d'Arctic Bay, au Nunavut, le 18 avril 2022. Photo : The Canadian Press / Dustin Patar

Mark Serreze dit que la banquise était très faible cet hiver dans la mer de Barents, au large des côtes septentrionales de la Norvège et de la Russie. Dans la mer de Beaufort, au nord des T.N.-O. , les pertes de glace de mer estivale ont été parmi les plus importantes, dit-il.

Lorsqu’il n’y pas de glace estivale dans la mer de Beaufort, la glace qui se forme en hiver est plutôt mince, ce qui expliquerait la plus grande présence de glace irrégulière, qui s’empile et se déforme, comme l’a observé Robert Kuptana.

La banquise d’été en voie de disparition

Le dernier refuge de la glace estivale se trouve au nord de l'île Ellesmere, dans l’archipel arctique canadien, selon M. Serreze. C’est parce que les mouvements de la banquise poussent la glace contre les rives de l’archipel, où elle épaissit.

Les scientifiques prédisent la disparition de la glace estivale de l’Arctique, mais Mark Serreze dit qu’il est difficile de dire quand ce phénomène surviendra.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ce tableau compare les étendues annuelles de la glace marine arctique depuis 2011. La ligne bleue représente le seuil maximal atteint le 6 mars 2023. Photo : Fournie par le Centre national de données de la neige et de la glace

Un rapport présenté à la COP 27 l’automne dernier par une douzaine de scientifiques prédit que la glace marine disparaîtra complètement dans l’Arctique au moins une fois d’ici 2050.

Selon M. Serreze, la vitesse à laquelle la planète se réchauffe, la température qu'elle pourrait atteindre et les mesures qui seront prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont autant d'éléments qui influeront sur la date de disparition de la glace de mer estivale.

Avec les informations de Liny Lamberink