Chirurgies : encore des obstacles à surmonter pour diminuer l’attente

Les patients qui attendent une opération chirurgicale depuis des mois pourraient imaginer qu’ils sont placés sur une liste d’attente pour bénéficier d’une des prochaines places disponibles, mais ce n’est généralement pas le cas.

Des centaines ou des milliers de chirurgiens exploitent leur propre système et gèrent leur propre liste d'attente de patients , témoigne le Dr David Urbach, chef de la chirurgie à l'Hôpital Women's College de Toronto.

Les patients ainsi que les médecins référents ne savent pas qui a la liste d’attente la plus courte.

Selon l’Association médicale de l’Ontario (AMO), la fusion des listes de patients peut réduire les temps d'attente de 20 à 30 %.

En Colombie-Britannique, un programme qui centralise les patients en attente d’arthroplastie du genou ou de la hanche a fait diminuer de 11 % le nombre de patients qui attendent depuis plus de six mois pour cette opération.

De son côté, le ministère de la Santé de la Saskatchewan a signalé qu'un programme de quatre ans comprenant un registre central d'aiguillage pour toutes les spécialités chirurgicales a entraîné une réduction de 89 % du nombre de patients attendant plus de trois mois pour se faire opérer.

Des systèmes similaires sont en place, essentiellement pour les chirurgies orthopédiques et de la cataracte, en Ontario, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse.

Un modèle qui peine à convaincre

Mais il y a des obstacles pour que le système s’étende à d'autres interventions chirurgicales, selon le Dr David Urbach qui affirme que ce modèle n'a pas convaincu beaucoup de chirurgiens.

Le Dr Mohamed Alarakhia, médecin de famille dans la région de Waterloo-Wellington en Ontario, a commencé à travailler à un programme centralisé d'aiguillage en 2016, mais n'a pas été satisfait. Il dit avoir été frustré par le processus en recommandant des patients à une liste limitée de chirurgiens sans connaître la longueur de leurs listes d’attente.

Le temps d’attente sur les listes peut dépendre du médecin qui connaît ou non des chirurgiens, affirme le Dr Alarakhia. S'il y a [un chirurgien] que vous ne connaissez pas et qui a un temps d'attente plus court, vous ne pouvez pas lui envoyer le patient.

Mohamed Alarakhia est aussi directeur du Centre d'excellence en cybersanté à but non lucratif de Kitchener, en Ontario, qui reçoit des références d'environ 7500 médecins. Les patients peuvent utiliser un formulaire standard pour indiquer s'ils veulent voir un médecin préféré, rester dans une certaine région ou simplement opter pour le temps d'attente le plus court pour les soins.

« Les patients peuvent voir de manière transparente où ils ont été envoyés, quand ils ont été triés. Ils obtiennent leur rendez-vous en ligne et ils peuvent confirmer leur rendez-vous. » — Une citation de Dr Mohamed Alarakhia, directeur du Centre d'excellence en cybersanté de Kitchener

Il ajoute que les patients recommandés en utilisant son système voient leur temps d'attente diminuer en moyenne de plus de 50 jours pour les chirurgies de la cataracte et orthopédiques, et d'environ un mois pour les IRM .

Le patient Ian Whitehead, qui a lui-même été opéré de la cataracte à Kitchener, se félicite de la réduction du temps d’attente pour les soins. Son chirurgien, le Dr Toby Chan, est l'un des 16 ophtalmologistes à s’être inscrit au système de recommandations électroniques.

Je suis vraiment heureux d'être là où je suis aujourd'hui. Le processus est rapide , se réjouit le patient.

Les chirurgiens ont besoin d'aide

De son côté, le Dr Alarakhia reconnaît qu'un changement majeur de procédure comme l'adoption de listes d'attente centralisées prendra du temps avant d’être adopté plus largement.

« Les cliniciens sont habitués à fonctionner de manière indépendante, pas nécessairement en groupe. » — Une citation de Dr Mohamed Alarakhia, directeur du Centre d'excellence en cybersanté de Kitchener

Le Dr Sean Cleary, président de l'Association canadienne des chirurgiens généraux, assure pour sa part que la plupart des chirurgiens sont disposés à accepter des listes d'attente centralisées, mais qu'ils ont besoin d'aide pour faire le changement.

Les hôpitaux et le gouvernement doivent faire partie de cette solution, car ces programmes centralisés nécessitent une infrastructure. Ils ont besoin de soutien et d'une base commune , conclut-il.

Avec les informations de Bethany Lindsay de CBC