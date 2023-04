La GRC veut punir des criminels de guerre russes

Depuis plus d’un an, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) récolte des informations, dont des témoignages, des photos et des vidéos, sur les événements qui ont suivi l’invasion russe du 24 février 2022.

Ceux et celles qui arrivent au Canada en provenance de la zone de conflit, de même que les citoyens canadiens en Ukraine ou en Russie, peuvent donc offrir leur témoignage sur une base volontaire.

« Nous savons qu’il y a des individus qui ont pu voir ou être victimes de potentiels crimes de guerre, et nous voulons offrir la possibilité [de témoigner] à ceux qui sont ici. » — Une citation de La caporale Kate Walaszczyk, enquêtrice principale à la Gendarmerie royale du Canada

La GRC ne s’attend pas à résoudre rapidement ces enquêtes, qui sont effectuées sous l’égide de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Au contraire, les expériences passées montrent que ces dossiers peuvent demander des décennies avant d’aboutir devant les tribunaux.

Mais avec des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens au Canada, d’autres en route, de même que l’importante diaspora ukrainienne au pays, les policiers responsables de cette opération – nommée Aegis – cherchent activement à accumuler le plus de preuves possible.

Des réfugiés ukrainiens s'envolent vers le Canada, depuis l'aéroport Chopin de Varsovie, en Pologne, en juillet 2022. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Michal Dyjuk

À court terme, ces témoignages pourront être transmis à d’autres agences policières partout dans le monde au fur et à mesure qu’ils sont accumulés.

Ils pourront aussi être utilisés lors de futurs procès au Canada impliquant des victimes ou des accusés qui possèdent la citoyenneté canadienne, par exemple.

Les informations pourraient également servir à bloquer la venue au Canada de personnes ayant commis des crimes de guerre en Russie ou en Ukraine.

Contrairement aux enquêtes passées contre des criminels de guerre nazis, la GRC mène des entrevues alors que les événements viennent tout juste de se produire et peuvent être corroborés par des photos ou des vidéos.

Ce qu’il y a d’unique avec ce conflit, c’est qu’il a lieu en ce moment même. C’est plus facile que des enquêtes du même genre en lien avec d’autres guerres qui avaient eu lieu des décennies auparavant , illustre la caporale Walaszczyk.

L’enquête de la GRC est indépendante des efforts de la Cour pénale internationale, qui a lancé un mandat d'arrêt le mois dernier contre le président de la Russie, Vladimir Poutine, relativement à des crimes de guerre commis en Ukraine, dont la déportation d’enfants.

Le président russe, Vladimir Poutine, préside une réunion du Conseil de sécurité par vidéoconférence à Moscou, en Russie, le mercredi 5 avril 2023. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Gavriil Grigorov

Pas de paix sans justice

La communauté ukrainienne du Canada collabore de près avec l’équipe de la GRC .

La priorité est de rassurer les réfugiés ukrainiens quant au rôle des enquêteurs de la GRC dans ce dossier, affirme le président du Congrès des Ukrainiens canadiens, qui note que certains témoins d’atrocités ne font pas facilement confiance aux forces policières.

Je suis convaincu que les réfugiés ukrainiens qui sont au Canada ont un rôle vital à jouer dans ces enquêtes , explique Ihor Michalchyshyn en entrevue.

Il ajoute que le gouvernement de l'Ukraine est le principal responsable de l’enquête sur les crimes de guerre dans ce pays, mais croit que le travail de la GRC pourra alimenter les enquêtes en cours ou déboucher sur des procédures judiciaires distinctes au Canada.

Il espère que les enquêtes contribueront à l’objectif suprême de mettre fin au conflit en cours.

Il ne peut y avoir de paix sans que justice soit rendue , affirme Ihor Michalchyshyn. Il n’y a personne qui a commis de telles atrocités qui devrait pouvoir s’en tirer sans en subir les conséquences légales.

Des morceaux de casse-tête

Immigrante d’origine polonaise, Kate Walaszczyk a pendant des années mené des enquêtes sur des homicides dans l’Ouest et le Nord canadiens.

La caporale Kate Walaszczyk est l'enquêtrice principale de la GRC sur le dossier des crimes de guerre en Ukraine. Photo : serge gouin

Aujourd’hui affectée aux enquêtes internationales dans les bureaux d’Ottawa de la GRC , elle se concentre sur l’obtention du plus grand nombre de témoignages possible. La tâche d’assembler toutes ces informations dans un tout cohérent se fera plus tard.

Le concept de base, dans ce genre d’enquête structurelle, c’est qu’il n’y a pas nécessairement un suspect qui a déjà été identifié... Nous tentons d’établir une liste de crimes de guerre allégués commis au cours de ce conflit , explique-t-elle.

Il faut être patient dans ce domaine. En 2009, le Canada avait déposé des accusations en vertu de la Loi sur les crimes de guerre contre un réfugié rwandais domicilié à Toronto, Désiré Munyaneza, relativement au génocide de 1994. Il a été déclaré non coupable en 2013.