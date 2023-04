Le Blizzard d’Edmundston remporte le premier match en deuxième ronde

Le Blizzard d'Edmundston ne s'est pas laissé faire, en remportant ce premier duel deux à un.

Au total, ce sont plus de 2300 personnes qui sont venues encourager l'équipe du Blizzard lors du premier match du deuxième tour éliminatoire.

Les partisans espèrent que l’équipe se rende le plus loin possible. Je suis sûr qu'ils vont aller plus loin que ça encore. Ils sont vraiment bons, c'est un bon club , lance Marcel Bouchard.

Les partisans croient que le Blizzard est un club qui peut se rendre loin lors de ces séries éliminatoires. Photo : Radio-Canada

Le gagnant de cette finale de la division Nord est difficile à prédire selon Richard Dumont, un partisan du Blizzard d’Edmundston. Il trouve que les deux équipes sont redoutables.

Ça va être une belle série. Ça va être une série qui va être serrée [...]. On ne sait pas de quel bord ça va aller , croit Richard Dumont.

Les partisans trouvent qu'il est difficile de prédire le gagnant de cette finale de la division Nord. Photo : Radio-Canada

Encore place à l'amélioration

Jérémie Thibodeau, un défenseur du Blizzard, était de retour sur la glace mercredi soir. Le joueur est fier de cette victoire, mais il croit cependant qu’il y a place à l’amélioration malgré tout.

Ça l'a bien été, c'est sûr qu'on a pas eu le résultat qu'on voulait. On a manqué plusieurs chances, mais pour la prochaine game, on est prêts pour faire meilleur. En défensive je pense qu'on a moins bien joué pis juste il faut capitaliser sur nos chances aussi à l'offensive , explique-t-il.

Jérémie Thibodeau a fait son retour sur la glace hier soir, après avoir subi une blessure. Photo : Radio-Canada

Son entraîneur Simon Olivier est dans la même ligne de pensée. Il admet toutefois que l’équipe remonte la pente.

Dans la première moitié de la saison, on paniquait un petit peu plus, on gérait moins bien nos émotions. On gérait moins la possession de rondelle également. On faisait des mauvais choix de jeux, mais en deuxième moitié de saison, dans les séries, on est beaucoup meilleur de ce côté là , juge Simon Olivier.

L'entraîneur trouve également que les partisans sont importants pour les membres de l’équipe. Leurs encouragements motivent les troupes d’après lui.

Le Blizzard a remporté le match avec un pointage final de 2-1. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Ça garde nos joueurs motivés pis nous autres aussi, le staff, tout ce qui est organisation, on compte beaucoup sur les gens d'Edmundston. Pis non seulement c'est des bons partisans, mais c'est aussi une communauté qui est en arrière de son équipe puis ça l'a pas de prix dans le hockey junior admet-il.

Simon Olivier est fier de la victoire de son équipe. Photo : Radio-Canada

Le prochain match a lieu jeudi soir au Centre Jean-Daigle à Edmundston.

Les deux équipes prendront ensuite la route pour se diriger vers Summerside pour disputer deux matchs dimanche et lundi prochain.