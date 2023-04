Élection Alberta invite les Albertains à s’inscrire sur la liste électorale

La directrice des services corporatifs et des relations avec les médias d'Élections Alberta, Cora-Lee Conway, explique que s'enregistrer est une façon de rendre l'expérience de vote plus rapide et plus facile.

Que vous ayez ou non voté lors des élections précédentes ou que vous viviez à la même adresse depuis 20 ans, nous encourageons tout le monde à s'assurer d'être enregistré avec les bonnes informations , ajoute-t-elle.

De plus, Cora-Lee Conway spécifie que cette année, de nouvelles règles obligent les électeurs à prouver leur nom complet ainsi que leur adresse physique.

Les Albertains qui possèdent une pièce d'identité dont l'adresse ne correspond pas à leur lieu de résidence sont invités à s'inscrire à l'avance. De cette façon, ils peuvent prouver leur identité et pourront présenter la preuve d'identité qu'ils possèdent lors du vote par anticipation ou le jour du scrutin.

Il est possible de s'enregistrer sur la liste électorale en ligne ou par téléphone.

Élections Alberta a envoyé une brochure à toutes les adresses de la province. Photo : Radio-Canada / Isaiah Rust

Élections Alberta a envoyé une brochure partout dans la province. Cette dernière contient un code QR, qu'il est possible de scanner pour s'enregistrer en ligne. La brochure peut aussi contenir une adresse PIN, liée à la résidence et qui permet d'enregistrer l'ensemble du foyer.

Est-ce que je peux voter?

Pour être admissible, il faut être citoyen canadien, avoir 18 ans ou plus et être résident de l’Alberta.

Les étudiants albertains peuvent voter aux élections provinciales. Ceux qui étudient en Alberta peuvent choisir entre leur lieu de résidence actuel ou celui qui précède le début de leurs études.

Les étudiants albertains en dehors de la province et qui ont l’intention de venir en Alberta après leurs études peuvent conserver le lieu de résidence qu’ils avaient avant de quitter l’Alberta.

Les détenus sont également admissibles même s’ils sont actuellement détenus en dehors de la province s’ils habitaient en Alberta avant leur détention.

Ils ont quatre options pour déterminer leur lieu de résidence :