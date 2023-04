Villes cherchent désespérément travailleurs essentiels

La pénurie de main-d'œuvre frappe fort dans l'arène municipale. Elle est même qualifiée de « généralisée » par l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Des centaines de postes devront être pourvus sans quoi des services essentiels pourraient être menacés. Et pour trouver des solutions, l'UMQ va mener son enquête et une offensive de recrutement.

À titre d'exemple : la MRC de Bellechasse. La région compte 20 petites municipalités de 500 à 6000 habitants. Une vingtaine de postes sont à pourvoir. Des postes cruciaux comme ceux de directeur général à Saint-Philémon, de responsable du traitement des eaux à Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, de journalier aux travaux publics à Saint-Charles-de-Bellechasse, ainsi que des opérateurs, des chauffeurs, etc.

La situation préoccupe la MRC , qui a créé une équipe de ressources humaines en 2021 pour aider les villes. Noémie Beaupré-Ruelland en est la directrice.

C'est certain qu'une municipalité sans directeur général ou sans secrétaire-trésorière adjointe peut se retrouver sous tutelle. Qui va payer les comptes? Qui va faire la comptabilité, les paies ou la gestion de sécurité publique? demande Noémie Beaupré-Ruelland.

L’équipe des ressources humaines de la MRC de Bellechasse : Julie Blais-Picard, Noémie Beaupré-Ruelland et Cynthia Morissette Photo : MRC de Bellechasse

Le partage comme solution

Noémie Beaupré Ruelland a eu l'idée de jumeler les municipalités de Saint-Philémon et Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, en collaboration avec les deux maires, qui n'arrivent pas à pourvoir leurs postes vacants respectifs. Elles vont dorénavant partager leurs ressources. La décision a été entérinée lundi dernier.

« [Il y aura donc] un partage de ressources à la direction générale, une personne à la comptabilité, une réceptionniste. Il sera donc possible de fermer sur des heures de bureau spécifiques dans l'une des municipalités pendant que l’autre est ouverte. Une semaine trois jours, une semaine deux jours, par exemple. » — Une citation de Noémie Beaupré Ruelland, directrice des ressources humaines, MRC de Bellechasse

Les deux villes espèrent obtenir une subvention de 250 000 $ sur cinq ans avec le programme de coopération intermunicipale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Zéro soumission

À Boischatel, près de Québec, la pénurie s’est traduite par l’absence de soumission pour le ramassage des matières résiduelles à la fin de 2022. Matrec n’a pas renouvelé son contrat et la Ville a dû rapidement trouver une alternative. On s’est dit qu’on pouvait le faire par nous même; on est jamais mieux servi que par soi-même , raconte le maire Benoît Bouchard, bien conscient qu'il s'agit d'un service essentiel.

La municipalité a donc décidé de louer un camion, et un employé a été formé. Depuis lundi dernier, la Ville assure sa propre collecte des ordures. Il s'agit d’un projet pilote de deux ans. Une solution qui fait toutefois augmenter la facture de 75 000 $.

Le responsable de la collecte des ordures Sébastien Courcy et le maire Benoit Bouchard Photo : MRC de Bellechasse

Lévis s’adapte aussi

Les difficultés de recrutement ne touchent pas que les plus petites municipalités. À Lévis, une trentaine de postes sont affichés : opérateurs, cols bleus, gestionnaire, notaire. La Ville doit pourvoir entre 400 et 450 postes par année.

C'est un peu plus difficile qu’avant. Ça nous prend plus de stratégies , explique Manon Gauvreau, directrice des ressources humaines. Il y a quelques années, on avait l'embarras du choix. Maintenant, on est plus ouverts. Il faut se réinventer dans notre organisation du travail, par exemple, ou la façon de dispenser les services.

Manon Gauvreau, directrice des ressources humaines à la Ville de Lévis Photo : MRC de Bellechasse

Offensive de l'UMQ

L’ UMQ est bien consciente du problème et a créé un nouveau comité marque employeur . La mairesse de Gatineau, France Bélisle, le préside.

Les besoins sont immenses, donc les villes, comme l'ensemble des organisations, vivent une pénurie de main-d'œuvre généralisée. constate-t-elle.

La mairesse de Gatineau, France Belisle Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

Un sondage sera réalisé auprès des citoyens afin de mesurer leurs connaissances des possibilités de carrières offertes dans les villes. L' UMQ veut aussi mesurer la perception envers les employés municipaux.

Je ne suis pas certaine que les citoyens sont au courant que les villes offrent une grande variété d'emplois.

L' UMQ consultera aussi les villes pour connaître leurs besoins. France Belisle croit qu’elles doivent amorcer une réflexion afin d'être attractives.

Les villes qui sortiront gagnantes sont celles qui seront rapidement capables de se remettre en question et de faire preuve de beaucoup d'agilité aussi pour s'adapter à la réalité du travail.

« Si on veut être à la mode sur le marché du travail, il faut être capable de se remettre en question. [...] On ne peut plus regarder le train passer, il faut sauter dans le train en marche, si on veut être capable de renverser la vapeur. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Les résultats mèneront à une vaste campagne de valorisation et de recrutement à la fin de l'année 2023.

Parce qu'au final, si on ne recrute pas dans nos villes, c'est le service aux citoyens qui est affecté et c'est ce qu'on doit éviter et ça nous prend une stratégie.

Le manque d’effectifs frappe aussi Gatineau. La Ville emploie 4000 travailleurs, une quarantaine de postes sont affichés chaque semaine. C'est vraiment beaucoup , dit la mairesse.

Sur le site Québec municipal, plus de 700 emplois sont affichés partout dans la province.