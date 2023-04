Des changements proposés à l’aménagement du territoire pour construire plus de maisons

Le gouvernement Ford veut permettre aux municipalités d’étendre leurs frontières plus facilement et rapidement pour que plus de terrains soient disponibles pour la construction de logements.

Le projet de loi, présenté jeudi par le ministre ontarien des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, autoriserait aussi les agriculteurs à utiliser trois terrains supplémentaires pour construire des maisons.

Il exigerait également que 29 municipalités, parmi les plus importantes de la province, prévoient plus de densification autour des stations de transport en commun et dans les centres-villes.

Nous savons que plus de progrès et plus d'actions sont nécessaires pour atteindre nos objectifs en matière de logement, en particulier face à l'incertitude économique, à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt , a déclaré le ministre mercredi, après avoir présenté son projet de loi à Queen's Park.

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour le logement s'inquiète de la disparition de terres agricoles.

L'agriculture est un des secteurs les plus importants et productifs en Ontario, affirme Jessica Bell. Il ne pourra pas prospérer si les conservateurs permettent plus facilement aux promoteurs de construire sur les terres agricoles.

« Il y a bien des façons de s'attaquer à la pénurie de logements et favoriser un étalement urbain coûteux en banlieue n'est pas la bonne approche. » — Une citation de Jessica Bell, porte-parole du NPD pour le logement

Pour accroître le nombre d’inspecteurs en bâtiment, le projet de loi prévoit une refonte du système de qualification et un gel du coût des examens.

Ces changements proposés font partie du projet du gouvernement de faciliter la construction de 1,5 million de logements d’ici 2031.

Selon les données de la province, il y a eu 100 000 logements de construits en 2022. Les plus récentes projections de mises en chantier sont cependant seulement d’un peu plus de 80 000 pour chacune des prochaines années.