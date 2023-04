Québec n’est pas prêt à tourner le dos au personnel recruté sur « Je contribue »

Le réseau de la santé n’a pas l’intention de renvoyer à la maison les travailleurs engagés au moyen du site « Je contribue » pour venir prêter main-forte à son personnel durant la pandémie. À eux seuls, le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le CISSS de Chaudière-Appalaches prévoient de garder un lien d’emploi avec plus de 2000 volontaires embauchés par l’entremise de la plateforme de recrutement.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a lancé le site Je contribue en mars 2020, soit au tout début de la pandémie, afin de faire face à la pénurie de personnel résultant de la COVID-19.

En un peu plus de trois ans, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a procédé à 6500 embauches par le truchement de la plateforme. Au plus fort de la pandémie, 3200 employés ainsi recrutés collaboraient à la prestation des soins et services ou aux efforts de dépistage et de vaccination.

La pénurie de personnel dans le réseau québécois de la santé a été exposée dès le début de la crise du coronavirus. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le CIUSSS a offert à plusieurs d’entre eux la possibilité d’être embauchés pour l’aider à répondre à ses besoins réguliers. Environ 1300 volontaires ont manifesté leur intérêt de demeurer à l’emploi de l’établissement. Ils seront notamment appelés à travailler au sein des centres multiservices.

Variété de services

[Ces derniers] offriront des services de première ligne, tels que la vaccination (pas seulement pour la COVID-19), le dépistage (pas seulement pour la COVID-19), et éventuellement les prélèvements. D'autres services pourraient être offerts en complémentarité de ce qui est offert actuellement au CIUSSS de la Capitale-Nationale , précise la porte-parole Annie Ouellet.

Les 1300 volontaires représentent 20 % de l’ensemble des 6500 travailleurs recrutés au moyen du site Je contribue .

Si le nombre d’embauches est moins important au CISSS de Chaudière-Appalaches, le taux de rétention est plus élevé.

1 sur 2 toujours en poste

Depuis mars 2020, l’établissement a engagé 2188 personnes sur la plateforme du recrutement du MSSS . De ce nombre, 1091 ont toujours un lien d’emploi avec le CISSS , soit la moitié (49,86 %).

Le gouvernement Legault a notamment eu recours à la plateforme «Je contribue!» pour recruter des employés affectés au dépistage de la COVID-19, comme dans ce centre de Lévis. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Nous avons fait des approches aux employés avec statut pandémique pour valider leur intérêt à devenir des employés réguliers. Certains ont préféré maintenir leur contribution de manière temporaire selon leur préférence et leur disponibilité , mentionne Mireille Gaudreau, porte-parole au CISSS de Chaudière-Appalaches.

À la recherche d’un équilibre

Elle ajoute que la grande majorité des personnes recrutées sur Je contribue! sont des retraités aspirant à un équilibre travail-vie personnelle .

Ceux-ci seront mis à contribution à la hauteur de leur disponibilité dans les centres de vaccination et de dépistage qui offriront également des services complémentaires à la population , précise Mme Gaudreau.

Le plus grand nombre de travailleurs actifs recrutés par l’entremise de Je contribue! a été atteint le 4 décembre 2021, quand 1509 volontaires épaulaient les équipes régulières du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Avec des informations de Flavie Sauvageau et d’Audrey Paris