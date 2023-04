Difficile accès aux renseignements pour les organismes étudiant l’ingérence étrangère

Rien ne garantit que ces deux organismes, à savoir l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR), auront accès aux dossiers du Cabinet du premier ministre.

C'est ce qu'a confirmé le Bureau du Conseil privé, responsable de protéger les documents.

Les travaux de l' OSSNR et du CPSNR guideront le rapporteur spécial, David Johnston, pour déterminer les mesures à prendre en réponse à la controverse d'ingérence chinoise qui ébranle le gouvernement libéral depuis plusieurs semaines.

Les organismes doivent étudier ce que le gouvernement savait sur les tentatives de Pékin d'influencer les élections fédérales de 2019 et de 2021, décrites par une série de reportages du réseau Global et du quotidien The Globe and Mail.

L' OSSNR espère une coopération

Pierre-Alain Bujold, porte-parole du Bureau du Conseil privé, a déclaré que le rapporteur spécial aurait le droit d'examiner tous les dossiers et documents classifiés et non classifiés, incluant ceux protégés par le secret du Cabinet, si nécessaire selon lui dans le cadre de son mandat .

Le porte-parole a toutefois confirmé que l' OSSNR et du CPSNR n'ont pas automatiquement accès aux documents confidentiels. Le gouvernement s'est engagé à faire preuve de transparence et continuera à travailler avec diligence pour fournir toutes les informations pertinentes , a-t-il précisé.

L' OSSNR a expliqué, mardi, la portée et les limites du pouvoir des agences de renseignement pour étudier les affaires gouvernementales. Dans un courriel envoyé à CBC , M. Bujold a noté que si du matériel supplémentaire s'avérait nécessaire à ce travail, nous travaillerons avec diligence avec l'agence pour déterminer la faisabilité de la demande .

L' OSSNR a ajouté qu'elle espère une coopération de tous les ministères et organismes faisant l'objet d'un examen, ainsi qu'un accès à tous les renseignements nécessaires pour effectuer son travail .

Le président du CPSNR demande une refonte législative

Dans une lettre écrite à Justin Trudeau à l'automne dernier, le CPSNR a dénoncé les difficultés d'accès aux documents du Cabinet du premier ministre qui ont paralysé ses enquêtes précédentes sur les questions de renseignement.

Le Comité déplorait notamment le fait que ses membres, malgré le serment de confidentialité qu'ils doivent prêter, ne reçoivent pas les informations pertinentes, et ne sont pas au courant de leur existence .

Le député libéral David McGuinty, président du CPSNR , a d'ailleurs récemment appelé à une refonte de la législation régissant son comité afin de permettre un accès sans entrave.

Il ne serait pas dans l'intérêt du gouvernement de se battre pour refuser l'accès aux documents, a quant à elle souligné la politologue et spécialiste en renseignement Stephanie Carvin.

« Ce gouvernement a déjà été aux prises avec des problèmes de transparence. Je ne pense pas que cela aide son cas. » — Une citation de Stephanie Carvin, spécialiste en renseignement

Avec les informations de Murray Brewster et Catharine Tunney, de CBC