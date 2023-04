Ouvert ou fermé pour le congé de Pâques dans le Nord de l’Ontario

Les horaires de plusieurs commerces et bureaux gouvernementaux sont modifiés pour le long week-end de Pâques. Voici une liste non exhaustive de ce qui est ouvert ou fermé.

Épiceries et centres commerciaux

La majorité des épiceries sont fermées le vendredi 7 avril et le dimanche 9 avril.

Même chose pour la plupart des succursales de la LCBO et du Beer Store. Certains magasins pourraient aussi être fermés le lundi de Pâques.

Les horaires sont aussi modifiés pour les centres commerciaux.

Par exemple, le New Sudbury Centre et l’Intercity Shopping Centre (Thunder Bay) sont fermés le Vendredi saint et le dimanche de Pâques.

Services gouvernementaux et financiers

Les points de service de ServiceOntario sont fermés vendredi et lundi. Même chose pour les bureaux de Service Canada et de Postes Canada, ainsi que les bureaux municipaux.

Les collectes de déchets habituellement prévues le vendredi 7 avril sont habituellement repoussées à samedi, alors que celles du lundi 10 avril sont repoussées à mardi.

Les banques sont en général fermées pour le Vendredi saint. Certaines seront aussi fermées pour le lundi de Pâques.

Les centres de services de Desjardins sont ouverts lundi comme à l’habitude.

Attractions et activités

Science Nord et Terre dynamique sont ouverts le Vendredi saint et le dimanche de Pâques.

Les cinémas sont généralement ouverts.

Certains centres de ski ont encore suffisamment de neige. C’est le cas du centre de ski du mont Jamieson (Timmins), qui est ouvert de 10 h à 16 h 30 vendredi.

À Thunder Bay, le centre de ski Loch Lomond est ouvert du 7 au 10 avril, alors que le mont Baldy est ouvert jusqu’à dimanche.

Les amateurs de ski de printemps de Thunder Bay pourront profiter des pentes pendant le week-end. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Le centre de ski Antoine Mountain (Mattawa) et le centre de ski Laurentian (North Bay) sont fermés pour la saison.

Les bibliothèques municipales sont normalement fermées lors des jours fériés, incluant le lundi de Pâques.

L’aréna GFL Memorial Gardens, à Sault-Sainte-Marie, est fermé vendredi et dimanche.

Transport

Dans le Grand Sudbury, le service de transport Gova fonctionne selon l’horaire réduit des jours fériés le Vendredi saint et le dimanche de Pâques.

Le samedi saint et le lundi de Pâques, c’est l’horaire du week-end qui est en vigueur.

À Thunder Bay, l’horaire est seulement modifié vendredi. L’horaire habituel du week-end s'applique pour le Samedi saint et le dimanche de Pâques.

Il n’y a pas de services de transport en commun vendredi à Sault-Sainte-Marie. L’horaire est inchangé pour le reste du week-end.

Du côté de Timmins, les autobus ne circulent pas vendredi et dimanche, et fonctionneront selon l’horaire du dimanche pour la journée du lundi 10 avril.

À North Bay, il n’y a pas de service de transport en commun lors du Vendredi saint. Les autobus circuleront selon l’horaire habituel du dimanche lors du jour de Pâques et le lendemain.

Sur nos ondes

L'émission Jonction 11-17 fait relâche vendredi. L'émission Dans la mosaïque, produite à Toronto, sera diffusée sur les ondes de CBON.

Lundi, ce sera au tour de l'équipe du Matin du Nord de prendre congé. Vous pourrez toutefois écouter l'équipe de Y'a pas deux matins pareils.