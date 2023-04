Vianne Timmons, la rectrice de l’Université Memorial à Terre-Neuve-et-Labrador, licenciée

Dans le journal de l’Université publié jeudi, le président du conseil d'administration, Glenn Barnes, a annoncé le départ de Vianne Timmons à compter de ce jour.

Conformément aux termes de son contrat, il est mis fin au mandat de la Pre Timmons sans motif valable , est-il écrit. Le conseil d’administration remercie la Pre Timmons pour sa contribution à l’Université pendant son mandat à Memorial, particulièrement ses efforts pour faire avancer les priorités stratégiques de l’université. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses projets à venir.

Neil Bose va prendre le relais de Vianne Timmons au poste de rectrice de l'Université Memorial. Photo : CBC / Terry Roberts

Neil Bose, ancien vice-recteur universitaire, a été nommé recteur et vice-chancelier pour une durée de deux ans ou jusqu’à ce qu’un nouveau recteur soit nommé. Glenn Barnes a assuré que les recherches d'un nouveau recteur seront entreprises en temps voulu .

En retrait de ses fonctions depuis la mi-mars

À la mi-mars, Vianne Timmons avait annoncé qu’elle se mettait en retrait de ses fonctions le temps d’un congé payé de six semaines à la suite d'une enquête de CBC News, selon laquelle elle aurait notamment déclaré sur ses curriculums vitae et ses biographies professionnelles qu’elle était une membre d’une communauté mi’kmaw non reconnue, et ce, pendant plusieurs années.

Dans la foulée, l’Université avait annoncé qu’elle allait tenir une table ronde avec les dirigeants autochtones étant donné les interrogations croissantes suscitées par les actions de la rectrice. Aucune information sur les membres et le calendrier de mise en place de cette table ronde n’avait été communiquée depuis l’annonce.

Vianne Timmons a affirmé à CBC dans une entrevue datée du 28 février, et a réitéré ses propos depuis, qu’elle pensait avoir toujours été claire en précisant que, bien qu'elle ait des ancêtres mi’kmaw, elle ne revendiquait pas une identité autochtone.

Un représentant de la communauté Bras d’Or située à Cap-Breton, qui n’est reconnue ni par l’union des Mi’kmaq de Nouvelle-Écosse ni par le gouvernement fédéral, a affirmé à CBC que Vianne Timmons a été membre de 2011 à 2013, mais qu’on ne considère pas qu’elle fait partie de la communauté.

Dans un communiqué, la nation Innu estime que le licenciement de Vianne Timmons ferme la porte aux questions sur la rectrice mais estime que des questions politiques plus larges concernant le financement de la recherche, la diversité, l'équité et la participation des peuples autochtones à l'Université Memorial doivent encore être abordées .

La nation innue estime qu'il est nécessaire de mettre en place un processus pour traiter le problème croissant des personnes et des groupes qui se réclament à tort de l'identité autochtone .

Près d'un million de dollars d'indemnité

Vianne Timmons avait remplacé Gary Kachanoski en 2020 après avoir passé 11 ans à la tête de l’Université de Regina.

Selon les termes de son contrat, elle a droit à une indemnité de licenciement d’un minimum de 675 000 $ ou à 18 mois de son salaire de base.

Elle a également droit à plus de sept mois de salaire qui lui sont dus au titre des congés administratifs accumulés, soit environ 270 000 $. Ainsi qu'à 18 mois de prestations de retraite et d'avantages sociaux accumulés jusqu'à la date de son licenciement.