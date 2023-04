La Ville de Humboldt rend hommage aux victimes de la tragédie des Broncos

Cinq ans après l'accident de l’autocar de l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt qui a coûté la vie à 16 personnes et a fait 13 blessés , la Ville de Humboldt, en Saskatchewan, planifie des événements afin d'honorer la mémoire des victimes.

Jeudi, les habitants de la ville et les membres des familles des victimes organisent un service d'hommage à l'aréna Elgar Petersen. Cette patinoire abrite de nombreux souvenirs, de bannières et de photos des victimes du drame.

Pendant l’événement de commémoration, des vidéos et des photos que les familles des victimes ont fournies au fil des ans seront présentées au grand public.

Ainsi, pour cette occasion, les cloches de l'église Saint-Augustin de Humboldt sonneront 29 fois pour honorer la mémoire des 16 personnes mortes et des 13 personnes blessées dans la tragédie.

Le maire de la ville de Humboldt, Michael Behiel, a baptisé cette journée Journée des Broncos de Humboldt 2017-2018 . Il fait également appel à la population pour qu'elle observe un moment de silence lorsque les cloches sonneront vers 16 h 50, heure approximative à laquelle l'accident s'est produit, il y a cinq ans.

La mère de l’une des victimes, Celeste Leray-Leicht, qui fait également partie du comité de planification de l'événement de la commémoration, explique qu’elle se sent soulagée chaque fois qu’elle honore la mémoire de son fils, Jacob Leicht, qui avait seulement 19 ans lors de l’accident.

Mon fils fait partie de tout ce que nous faisons quotidiennement. Il nous guide tout au long de notre chemin , affirme Celeste Leray-Leicht.

« Cette semaine en particulier, je ressens toujours ce poids de tristesse dans la poitrine. » — Une citation de Celeste Leray-Leicht, mère de Jacob Leicht

Selon elle, les organisateurs, ainsi que la communauté de Humboldt, ne voulaient pas que cet hommage ressemble à un enterrement, mais plutôt à une célébration de la vie des victimes afin que leur mémoire reste vivante.

Celeste Leray-Leicht indique qu’elle se sent toujours coupable de ne pas en avoir fait assez pour rendre hommage à son fils et aux autres victimes. Cependant, elle dit que, au fil des ans, elle a appris à gérer son traumatisme et son chagrin.

Ma communauté est ma famille élargie. [...] Il s'agit là d'un moyen de guérison , ajoute Celeste Leray-Leicht en soulignant le rôle indispensable de ses élèves de l'école dont elle est la directrice adjointe.