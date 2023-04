Quelles répercussions auront les travaux à la tête des ponts en 2023?

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et la Ville de Québec se partagent plusieurs travaux cet été dans le secteur de la tête des ponts à Sainte-Foy pour préparer l’arrivée du tramway. Après les résidents lundi, c’était au tour des commerçants du secteur d'adresser leurs questions et inquiétudes aux responsables des différents projets, jeudi.

La Ville de Québec se charge des travaux sur le boulevard Laurier et sur l’avenue Lavigerie et le ministère des Transports se charge des travaux de réaménagement de la tête des ponts et d’interconnexion du réseau d’autobus de Lévis, du pont de Québec jusqu’au boulevard Laurier en passant par l’avenue des Hôtels.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

On est deux joueurs qui vont venir travailler dans ce secteur-là en simultané. On doit s’arrimer et se coordonner pour les travaux , souligne Marie-Claude Jean, la cheffe de tronçons du Bureau de projet du tramway pour le secteur de Sainte-Foy.

Peu de questions ont été soulevées pendant la période réservée aux commerçants. Alors que pendant la rencontre avec les résidents du secteur, les responsables ont répondu à des questions pendant plus d’une heure. Les représentants de la Ville indiquent qu’il sera toujours possible d’en poser en contactant les services municipaux.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Différentes mesures seront déployées pour minimiser les impacts des travaux sur les commerçants et les résidents, mais il n’y a pas de compensation pour pallier une possible perte de revenus dans les commerces.

Cet été dans le cadre du programme existant de compensation financière, le secteur de Sainte-Foy n'est malheureusement pas couvert, mais dans le cadre de la réalisation des travaux pour le tramway, le programme est en évaluation alors que la zone pourrait être incluse dans ces compensations , précise Marie-Claude Jean en réponse à une question.

Pendant l’ensemble des travaux, le MTMD et la Ville promettent que les résidences, les commerces et les stationnements demeureront accessibles, malgré certains détours temporaires qui seront parfois nécessaires. Ils s’efforceront également de maximiser le nombre de voies de circulation ouvertes.

Sur le boulevard Laurier, notre objectif c’est de garder deux voies automobiles sur trois par direction, mais il y a certains moments où il faudra en fermer deux , prévient par exemple Simon Pilote, un conseiller en gestion de projet à la direction des grands projets de la grande région de Québec au MTMD .

Conversion de l’avenue des Hôtels

Seule l’avenue des Hôtels devra être complètement fermée par secteur selon la progression des travaux.

En plus de l’aménagement d’un tunnel pour les autobus de la STLévis, l’avenue des Hôtels subira des transformations majeures pour permettre l’interconnexion du réseau de transport collectif de la Rive-Sud au tramway. C’est le ministère qui a été mandaté pour réaliser ces travaux de réaménagement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les autobus de la STLévis circuleront sur leurs propres voies entre le pont de Québec et le pôle d'échange de Sainte-Foy du tramway de Québec. Photo : Ministère des Transports et de la Mobilité durable

L’avenue des Hôtels sera transformée en boulevard urbain, le but étant de l'aménager pour qu’il soit davantage à échelle humaine , explique Sophie Boucher, gérante de projet au MTMD . Partout où il y a de l’espace, des plantations et du mobilier urbain seront ajoutés pour agrémenter l’artère.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Cette année, ce sont seulement quelques travaux préparatoires qui seront effectués le long de l’avenue, impliquant surtout des travaux de drainage, de déplacement d’infrastructures et de conduites, mais aussi la reconstruction de la bretelle de la route 175 menant au chemin Saint-Louis .

Plus de voies sur l’avenue Lavigerie

Une voie automobile sera ajoutée sur l’avenue Lavigerie dans chaque direction jusqu’au boulevard Hochelaga.

Il faut savoir que l’avenue Lavigerie deviendra le chemin privilégié pour accéder au boulevard Hochelaga et pour ensuite accéder au bâtiment du côté nord du boulevard Laurier. Pendant les travaux du tramway [et même après], le boulevard Hochelaga est vraiment favorisé pour accéder aux centres d'achat, par exemple , annonce Marie-Claude Jean.

Avec l’arrivée du tramway, les virages à gauche seront limités dans le secteur sur le boulevard Laurier. En direction est, il sera seulement possible de tourner à gauche sur l’avenue Lavigerie et sur le boulevard Robert-Bourassa. En direction ouest, il sera également possible de le faire sur l’avenue Jean-de-Quen pour permettre l’accès au CHUL.