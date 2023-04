L’Alberta a effectué un nombre record de greffes d’organes en 2022, selon AHS

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

Les équipes médicales albertaines ont, entre autres, réalisé un nombre record de greffes de foie, soit 107, mais aussi de greffes de rein, soit 254, indique le communiqué de presse d' AHS .

Tony Wong, 54 ans, a reçu une transplantation de foie en août dernier, car son cancer ne pouvait plus être soigné après huit ans de récidive.

Grâce au don, ma vie a été sauvée et j'ai pu recommencer à passer plus de temps avec les gens que j'aime et à faire les choses que j'aime , dit-il dans le communiqué de l’agence provinciale.

AHS indique également que la province a atteint un nombre important de dons d'organes. Le taux de dons de personnes décédées en Alberta, soit 21 donneurs par million d'habitants en 2022, est le plus élevé jamais enregistré dans la province et l'un des plus élevés au Canada.

Selon Andreas Kramer, médecin en soins intensifs et spécialiste des dons d’organes à AHS , les professionnels des soins intensifs ont joué un rôle important dans l'augmentation du nombre de dons.

Il ajoute qu’une équipe de 22 médecins spécialisés consacrent une partie de leur temps à la formation et à la consultation des équipes de soins de santé, afin d'identifier et de prendre en charge les donneurs d'organes potentiels.

Une solution pour les personnes qui n'ont plus d'espoir de guérison

Jan Clemis, ancienne directrice du bureau albertain de l’Association canadienne des greffes, rappelle que le don d'organes allonge la durée de vie de personnes qui n’ont plus d’espoir de guérison. Son fils, Blair, lui a donné un de ses reins en 2018.

Tous les matins, quand je me réveille, je me pince pour me rappeler que je n’ai plus à faire de dialyse. Ma vie m'a été rendue grâce au don d'organes , dit-elle.

Même si elle ne travaille plus pour l’Association canadienne des greffes, elle continue de promouvoir l’importance des dons d'organes en étant bénévole pour la Journée du chandail vert, qui a lieu le 7 avril.

Le joueur de l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt Logan Boulet a incité des milliers de personnes à signer leur carte de don d'organes. Photo : Gracieuseté de la Saskatchewan Junior hockey league

Cette journée commémore la mémoire de Logan Boulet, une des 16 victimes de l’accident des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, qui a eu lieu en 2018. Il a donné son cœur, ses poumons, son foie, ses reins et ses cornées et [les six personnes] qui les ont reçus ont maintenant une nouvelle vie , dit Jan Clemis en retenant ses larmes.

Selon les statistiques de l’Institut canadien d’information sur la santé, en 2021, plus de 3000 Canadiens attendaient une greffe de rein, près de 540 attendaient une greffe de foie, et 135 étaient en attente d'une transplantation de cœur.