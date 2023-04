Le Théâtre Duceppe remporte le 37e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal

Le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal est un prix artistique attribué par la Ville de Montréal depuis 1985, et vise à souligner le travail des organismes artistiques de la métropole. Huit organismes étaient finalistes cette année, qui ont tous reçu à ce titre une bourse de 5000 $.

Duceppe, qui fête cette année son 50e anniversaire de création, a remporté les grands honneurs en proposant une programmation inclusive et audacieuse qui nous rassemble et nous ressemble , a affirmé le CAM dans un communiqué.

À 50 ans, Duceppe incarne une véritable renaissance et prouve sans équivoque qu’il est toujours possible de se renouveler et de se retrouver.

Le Cinéma Beaubien honoré par le public

Le festival JOAT, nommé en référence à l’expression anglaise jack of all trades , que l’on pourrait traduire par touche à tout en français, a été fondé par le chorégraphe Handy HYA Hyacinthe en 2014.

L’événement est devenu un incontournable dans le monde des danses urbaines, et particulièrement celui du popping , une danse de style funk apparue à la fin des années 1970. En remportant le Prix du jury, le festival touche également une bourse de 10 000 $.

Le Prix du public Télé-Québec, aussi doté d’une bourse de la même somme, a été décerné au Cinéma Beaubien, qui a pignon sur rue dans le quartier de Rosemont–La Petite-Patrie depuis plus de 20 ans.

Devant l’offre tout-numérique, il a ravivé l’expérience commune si chère aux cinéphiles, revenus en salle massivement en 2022. Parce qu’il fait vibrer le cœur des gens, le Cinéma Beaubien a remporté le vote déterminé à 100 % par la population , a affirmé le CAM dans le communiqué, précisant que 7068 personnes avaient voté pour attribuer le prix.

La remise de prix était animée par la comédienne Édith Cochrane, qui était entourée de Nathalie Maillé, directrice générale du CAM, et de son président Ben Marc Diendéré.

Parmi les personnalités présentes, on a pu apercevoir Valérie Plante, mairesse de Montréal, Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec, ainsi que Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien.