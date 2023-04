Pannes électriques : des monteurs de ligne d’Hydro-Sherbrooke à la rescousse

La région de Sherbrooke l'a échappé belle mercredi. Contrairement à d'autres régions du Québec, elle a été épargnée par la pluie verglaçante qui a causé plus d'un million de pannes à travers la province et en Ontario. Les employés d'Hydro-Sherbrooke ne restent toutefois pas les bras croisés : des équipes iront prêter main-forte à leurs homologues d'Hydro-Québec dans les endroits les plus touchés.

Hydro-Québec prévoyait être capable de rétablir l'électricité pour le tiers de sa clientèle d'ici minuit jeudi soir. La PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, soutient que tous les moyens humains, techniques et financiers sont déployés pour rebrancher les clients le plus rapidement possible .

Hydro-Québec nous appelle [relativement souvent] en renfort, explique le chef de la division des lignes à Hydro-Sherbrooke, David Seminaro. Il nous demande nos disponibilités, combien d'équipes et quand on peut y aller. En fonction de l'évolution de nos propres travaux, on peut dégager des équipes pour aller les aider.

Jeudi après-midi, il restait moins de 2000 foyers sans courant en Estrie et moins de 1500 au Centre-du-Québec. Sherbrooke ne signalait plus aucune panne sur son territoire.

« On a réglé toutes nos pannes dans la soirée d'hier. On va pouvoir déployer quatre équipes de monteurs de ligne. Ce n'est pas beaucoup, mais dans les circonstances, c'est tout ce qu'on pouvait faire en cas d'autres pannes. » — Une citation de David Seminaro, chef de la division des lignes à Hydro-Sherbrooke

Même s'ils n'interviennent pas dans leur région, les employés sont toujours « enthousiastes » d'aller donner un coup de main ailleurs dans la province, affirme David Seminaro. Ils sont toujours heureux de reconstruire le réseau et de redonner l'électricité. Ça fait partie du défi et de la mission intrinsèque des monteurs de ligne.

Difficile de savoir combien de temps ces travailleurs seront partis de la maison. Si plusieurs branchements pourront se faire dans les prochaines 24 heures, cela pourrait être plus long dans certains secteurs isolés. On l'a vu dans les dernières crises. Les réparations les plus longues pourraient prendre plusieurs jours.

En point de presse, le premier ministre François Legault rappelait aux gens d'être très prudents à proximité des arbres et des fils électriques abîmés, évoquant notamment la mort d'un homme aux Coteaux, en Montérégie.

Avec les informations de Brigitte Marcoux