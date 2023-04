La région de la capitale fédérale se relève tranquillement de la tempête de verglas

Les équipes d'Hydro-Québec, Hydro-Ottawa et Hydro One s'affairent sur le terrain pour rétablir le courant. La majorité des pannes devraient être rétablies d'ici vendredi soir avant minuit, ont fait savoir les fournisseurs de services.

Vers 16 h 30 jeudi, 443 pannes affectaient le réseau électrique en Outaouais. Un peu moins de 100 000 clients étaient toujours privés de courant. Il y en avait 115 000 au début de l'après-midi.

Tous les secteurs de l’Outaouais sont touchés par ces pannes. C'est cependant le territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais qui compte la plus forte proportion de sinistrés.

Sur le territoire d’Hydro-Ottawa, de nombreuses pannes privent d’électricité 40 000 clients. IL y a en avait 65 000 à peine quelques heures plus tôt. La société confirme que ses équipes sont déployées sur le terrain pour rétablir dès que possible l’électricité. Elle espère rebrancher la majorité de ses abonnés d’ici vendredi midi.

Jonathan Duguay, un émondeur à Gatineau est très occupé depuis mercredi. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Hydro-Ottawa affirme que le travail sur le terrain demeure dangereux pour ses équipes, en raison de nombreux arbres et branches qui menacent de tomber. Par ailleurs, des arbres et branches qui ont cédé sous le verglas ont aussi causé des pannes dans des secteurs isolés, où le rétablissement de l’électricité sera plus long.

Nombreux sont les résidents et commerçants de l’est ontarien sans électricité, 24 heures après l’épisode de verglas.

Hydro One a appelé en renfort des équipes d’ailleurs dans la province pour accélérer les travaux de rétablissement du courant pour les quelque 90 000 clients sinistrés. L'accumulation de verglas en l’espace de quelques heures a endommagé l’équipement de la société et arraché des fils électriques. Dans la majorité des cas, Hydro-One s’attend à rétablir le courant dans l’est ontarien d’ici minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi. Cependant, l’organisme précise qu’il s’agit d’une estimation et non d’une certitude.

Le verglas a causé certains dégâts dans la capitale nationale. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La majorité des pannes réglées d'ici la fin de journée vendredi

La mairesse de Gatineau France Bélisle a fait le point sur la situation en milieu d’après-midi jeudi, une situation encourageante , selon elle.

La mairesse de Gatineau en point de presse, au lendemain de la tempête de verglas. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

L’élue a expliqué qu’au rythme de rétablissement prévu par Hydro-Québec, la situation devrait revenir rapidement à la normale.

« Nous on pense que c’est de bon augure pour la fin de semaine, on pense que la grande partie de la population pourra avoir retrouvé l’électricité. » — Une citation de France Bélisl,e mairesse de Gatineau

Elle s’attend à ce que les pannes qui touchent les secteurs ruraux soient probablement les dernières à être réparées.

Le coordinateur des mesures d’urgence pour la Ville de Gatineau, Denis Doucet, explique que les infrastructures municipales fonctionnent bien. Il y a encore quelques établissements liés à l'alimentation de l’eau potable au sein de la Ville qui sont sans électricité et fonctionnent avec l’aide de génératrices, ainsi que quelques casernes du Service des incendies.

La mairesse Bélisle a rappelé que la municipalité de Gatineau est bien préparée pour affronter ce type d’événement. Elle a souligné que les citoyens doivent normalement être autonomes pour traverser les 72 premières heures d’une situation d’urgence, avant que la Ville prenne le relais.

Les équipes mettent les bouchées doubles en Outaouais

Aussi en point de presse, un peu plus tôt jeudi après-midi à Papineauville, le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a annoncé que la situation commençait à s'améliorer pour les 30 municipalités touchées.

Dans la région, un peu plus de 100 000 foyers sont toujours privés d'électricité, ce qui représente 10 % des pannes recensées dans la province. Par ailleurs, 75 équipes d'Hydro-Québec sont au travail afin de rétablir la situation, soit 13 % des équipes déployées dans l'ensemble du Québec.

Une barrière d'un balcon couverte de verglas avec le parlement d'Ottawa en fond. Photo : Radio-Canada / Johan Savoy

M. Lacombe rappelle l'importance de faire appel à la prudence lors des déplacements et des activités, alors que les réseaux cellulaires sont parfois saturés.

Il souligne également la nécessité absolue d'utiliser les génératrices de courant seulement à l'extérieur, puisqu'un cas d'intoxication au dioxyde de carbone a été constaté dans la région.

L''installation et l’utilisation de génératrices doit se faire à l’extérieur et le plus loin possible des portes et des fenêtres à au moins 7 mètres [du] domicile. , avertit le CISSS de l'Outaouais.

Refuges d’urgence

Certaines municipalités ont ouvert des centres d’urgence afin que les résidents puissent se réchauffer, prendre une douche et recharger leurs appareils électroniques.

Andreea Iftemie et Simon Faubert ont été au Centre sportif de Gatineau jeudi matin pour prendre une douche et tenter de garder leur bébé au chaud. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Gatineau

Le centre sportif de Gatineau a ouvert dès 6 h ce jeudi 6 avril. La Ville a indiqué qu’elle pourrait ouvrir d'autres centres sur le territoire « en fonction de la demande ».

Cantley

Le Centre communautaire multifonctionnel sera ouvert jusqu'à 22 h le 6 avril.

La municipalité de Cantley a ouvert un refuge d'urgence pour les sinistrés de la tempête de verglas. Photo : Radio-Canada

Alexandria

Le Centre Sandfield, au 102, rue Derby Ouest, est resté ouvert jusqu’à 22 h mercredi, et pouvait demeurer ouvert plus longtemps si nécessaire.

Clarence-Rockland

Un centre d'urgence est ouvert dès 7 h 30 à l'aréna Clarence Creek.

Russell

Les résidents peuvent se rendre au dôme sportif pour recharger leurs appareils électroniques et accéder aux douches.

Ottawa

Les résidents n'ayant pas de courant peuvent se rendre dans les installations récréatives de la Ville d’Ottawa pour y recharger leurs appareils électroniques et accéder aux douches des arénas, piscines et centres récréatifs .

De plus, sous présentation de votre carte d'identité de l'Université d'Ottawa, on vous permettra jusqu'à 23 h d'utiliser les douches et les prises de courant du complexe sportif Minto et du pavillon Montpetit.

Pannes de réseau cellulaire

Des problèmes se sont aussi produits depuis mercredi après-midi avec les réseaux cellulaires.

Des difficultés sont notamment rapportées par Bell, qui indique qu' en raison des importantes pannes d'électricité et des dommages causés aux câbles par la pluie verglaçante, les clients de la région métropolitaine de Montréal, de la région métropolitaine d'Ottawa et de la région de l'Outaouais subissent des pannes de services sans fil et de lignes terrestres .

De son côté, la compagnie Telus écrit « qu'il pourrait y avoir une congestion réseau limitée et temporaire dans certaines régions ». La compagnie affirme « collaborer activement avec les autorités provinciales, les services publics locaux et nos partenaires réseaux pour assurer la continuité du service sans fil suite aux pannes de courant généralisées et prolongées et aux conditions météorologiques extrêmes ».

Le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Outaouais (CISSS) de l'Outaouais révèle avoir aussi éprouvé des difficultés avec certaines lignes téléphoniques.

De nombreux résidents de la région de la capitale fédérale ont éprouvé des difficultés d'accès à leur réseau cellulaire depuis la tempête de verglas. Photo : Radio-Canada

Fermeture du parc de la Gatineau

Les sentiers et stationnements du Parc de la Gatineau sont fermés jeudi et le seront également vendredi, en raison des dommages causés par le verglas.

Les équipes sont à pied d'oeuvre pour le nettoyer et sécuriser les sentiers et refuges.

« Il y a beaucoup de branches d'arbres tombées, des débris au sol. On va commencer le nettoyage. Il y a aussi de grosses branches accrochées dans d'autres arbres, et qui pourraient tomber à tout moment. » — Une citation de Alain d'Entremont Gestionnaire principal, des services aux visiteurs et programmes récréatifs à la Commission de la capitale nationale

La CCN espère que les visiteurs pourront de nouveau profiter du parc dès samedi. Une mise à jour de la situation sera disponible sur le site web de l'organisation.

Le parc de la Gatineau est fermé en raison du verglas. Photo : Radio-Canada / Trevor Pritchard

Opération de nettoyage

Le verglas tombé sur la région a laissé derrière lui plusieurs arbres brisés et renversés. Des deux côtés de la rivière des Outaouais, une opération de nettoyage est en branle.

Des nombreux arbres et fils électriques sont tombés dans plusieurs municipalités, selon les autorités locales et des témoins. Photo : Samantha Feder

Les Services forestiers de la Ville d’Ottawa ont reçu plus de 1 600 demandes de service depuis mercredi en provenance de l’ensemble du territoire, concernant des arbres ou des branches tombés. Ce sont toutefois les quartiers les plus anciens, comportant des arbres matures, qui ont été les plus touchés. La Ville a indiqué qu’elle accorderait la priorité aux situations qui représentent un danger ou encore aux zones où les rues sont bloquées par des débris. Selon la Ville, l'opération pourrait durer plusieurs semaines .

À Gatineau, plusieurs dizaines de requêtes concernant des branches brisées ont été enregistrées au centre d’appel non urgent 311. Une équipe d’élagueurs a été dépêchée sur le terrain.

Plus de détails à venir ...