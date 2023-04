Le burlesque : une scène effervescente en Colombie-Britannique

Cela a été un choc absolu lorsque nous avons appris que nous étions nommées au Burlesque Hall of Fame, à Las Vegas , s’enthousiasme Betsy Bottom Dollar, une artiste burlesque établie à Victoria.

Avec sa partenaire, Kitten Kaboodle, Betsy Bottom Dollar participera en juin prochain à ce qu'elle décrit comme la plus prestigieuse récompense dans le milieu, une sorte d’équivalent des Oscars du burlesque.

Leur duo, The Daisy Dames, créé en 2021, est en lice pour le prix du meilleur petit groupe burlesque.

Cette nomination, je la dois à Kitten Kaboodle. C’est elle qui m’a convaincue de me lancer dans le burlesque et de rejoindre sa troupe Cheesecake Burlesque Review lorsque j’étais drag queen.

Artiste burlesque depuis 2008, la quinquagénaire a d’abord été attirée par les costumes plus que par la performance.

J'aime les choses brillantes, c’est pour ça que j'ai commencé. Je me disais : "Oh, je vais pouvoir m’habiller avec des paillettes." Maintenant, je conçois des tenues toujours plus brillantes et de grandes coiffes , ajoute-t-elle.

Au cours des 13 dernières années, elle dit que la scène burlesque est devenue de plus en plus importante partout en Colombie-Britannique.

« Vancouver et Victoria proposent des spectacles burlesques toutes les semaines. À Nanaimo, il est possible de voir du burlesque tous les mois. C’est la même chose à Campbell River ou encore à Courtenay. Ce n’était pas aussi prolifique quand j’ai commencé. » — Une citation de Betsy Bottom Dollar, artiste burlesque

Néanmoins, rares sont les artistes qui arrivent à vivre du burlesque. Ils doivent souvent composer avec un emploi mieux rémunéré ou donner des cours de danse comme le fait Betsy Bottom Dollar.

C’est très difficile de bien gagner sa vie avec le burlesque, et même les personnes qui y parviennent font généralement quelque chose en plus du spectacle. J’aime dire que la principale différence entre le burlesque et le striptease est que les stripteaseuses gagnent généralement plus d'argent , dit-elle sur un ton ironique.

Lorna, légende octogénaire du burlesque

Betsy Bottom Dollar n’est pas la première artiste de la province à avoir été remarquée par le Burlesque Hall of Fame.

En 2018, Lorna a été intronisée légende du burlesque par l’institution américaine.

Cette reconnaissance a redonné le goût de la scène à cette Vancouvéroise de presque 80 ans qui avait mis fin à sa carrière quelques dizaines d'années plus tôt.

Quand je suis revenue de Las Vegas, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me remette à danser. J'avais alors 75 ans et j'ai dû prendre mon courage à deux mains, mais toute la communauté burlesque m'a dit : "Viens jouer, viens danser, reviens, reviens!" , explique-t-elle.

Il faut dire que les mentalités ont bien changé depuis 1984, année où elle avait été forcée de cesser le burlesque

« Lorsque je suis allée travailler un jour, un propriétaire d’un club m'a regardée et m'a demandé quel âge j'avais. J'ai répondu : 39 ans. Il m'a alors dit que j'étais trop vieille. Il m'a renvoyée et je me suis dit : "Mon Dieu, ma carrière de danseuse est terminée." » — Une citation de Lorna, artiste burlesque

Comme elle a été modèle de nu artistique avant d’être danseuse, la nudité n’a jamais effrayé Lorna. Sa mère, sculptrice de corps nus, l’a toujours poussée à être à l’aise avec son corps. Un corps, qu’elle a voulu exprimer sur la scène des cabarets.

Je pense que j'ai aimé le pouvoir de la sensualité, de savoir que j'étais une personne sensuelle grâce au burlesque. Même si j'avais fait une école d'art et que j'avais grandi dans une famille d'artistes, j'avais besoin d'en savoir plus sur moi-même, sur le plan sensuel. Puis, j'ai été fascinée par les différentes attitudes, histoires, costumes et ambiances qu’on retrouve dans le cabaret.

En mars dernier, Lorna a présenté une nouvelle performance lors du festival international de burlesque de Vancouver. Cet événement lui a permis d’évoluer aux côtés d'artistes de la scène actuelle.

Aujourd’hui, il y a une grande variété d'âges, de sexes, de corps, de tailles et d'attitudes. Ça rend la scène burlesque plus intéressante que lorsque je me produisais dans les années 1960, 1970 et 1980, où il fallait être mince, jeune et belle.

Se réapproprier son corps

« Rien n'est assez bizarre pour le burlesque! » — Une citation de Maverick, artiste burlesque

Après avoir performé comme drag king, Maverick a rejoint la scène burlesque de Vancouver en 2021 en s'inscrivant au centre Vancouver Burlesque Co.

Cette association qui se présente comme « un endroit chaleureux, impertinent et inclusif » est tout ce que l'artiste cherchait dans le burlesque.

Drag king, c'est un personnage que l'on incarne. On fait ressortir la masculinité ou la féminité, selon ce que l'on fait. Le burlesque, quant à lui, est beaucoup plus axé sur le corps, l'exploration de la sexualité. Peu importe ton corps, il est valorisé et tu te sens à l'aise avec lui , explique Maverick.

Chaque performance burlesque raconte une histoire, un trait de la personnalité ou encore un combat propre à l'artiste. Mavrick a choisi de mettre en valeur sa transidentité.

Les corps trans ont leur place sur scène. Il s'agit de jouer avec le genre, avec l'idée de ce qu'est le masculin, ce qu'est le féminin, ce qu'est le non-binaire et d'apporter un regard très différent sur ce que les gens voient habituellement sur scène.

Après son opération de la poitrine en 2020, Maverick a senti le besoin de se reconnecter à son corps.

Le burlesque m'a donné l'occasion de monter sur scène, de montrer mon corps tel qu'il est et de lui rendre honneur. Cela m'a donné beaucoup plus de confiance en moi.

L'opéra pour le burlesque

Il y a six ans, La Dame Derrière, originaire de Squamish, a pour sa part abandonné l’opéra pour le burlesque.

J'ai un diplôme d'opéra. Après l'école d'opéra, la musique classique m'a épuisée. Je l'ai trouvée très restrictive à bien des égards. Beaucoup d'hétéronormativité, beaucoup de classicisme , souligne-t-elle.

Après avoir arrêté l’université, la jeune femme a participé à une comédie musicale burlesque. Elle y a trouvé un espace accueillant où elle pouvait être elle-même.

Avec l'opéra et toute sa rigidité, vous n’êtes qu’une artiste sur scène. À l'inverse avec le burlesque, je peux y apporter tout ce que je suis, tout ce que je veux mettre sur scène. Je suis ma propre chorégraphe, metteuse en scène ou encore costumière. Je peux mettre en avant mon identité queer à ma manière.

En plus de se produire, La Dame Derrière apprécie la communauté qui gravite autour du burlesque, où règnent complicité et solidarité.

« Le burlesque, c'est essentiellement de l'effeuillage dans le sens large du terme. Nous partageons nos histoires, nos émotions et nos antécédents. Il y a aussi beaucoup d'amour entre les artistes. Nous nous encourageons et nous nous respectons. » — Une citation de La Dame Derrière, artiste burlesque

De nombreux spectacles de burlesque sont prévus ce printemps sur les scènes de Vancouver et de Victoria, dont le Posse Power, A Groovy Gala of Cabaret and Burlesque le 15 avril au Hollywood Theatre.