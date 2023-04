Génocide : « À notre arrivée ici, le film Hôtel Rwanda était devenu notre identité »

Ce qui avait commencé comme un simple voyage en après-midi pour rejoindre bien docilement la chorale de l’église s'est terminé par une menace de les faire bouillir dans l'huile. Les effets du génocide se ressentaient aussi au Burundi où les jumelles étaient réfugiées. Joséphine Murphy se souvient de cet événement d’un après-midi en 1994.

Le groupe d'agresseurs furieux a crié : Nous allons vous brûler! , raconte-t-elle. Non, ne faites pas ça! Laissez-nous partir , a-t-elle répliqué.

Ma soeur et moi, nous les suppliions, la bible à la main , explique Joséphine, terrorisée comme si elle revivait cette expérience traumatisante.

« Ce n’était pas facile de vivre dans un camp de réfugiés. Nous étions vraiment pauvres. Nous allions à l'école pieds nus. Notre force venait de notre mère, car elle avait une éducation de qualité », confient les deux sœurs jumelles. Photo : Jocelyne Alexandre

Est-ce que vous vous réveillez chaque matin avec la mission de tuer des personnes qui ne vous ont fait aucun mal? , avait dit Jocelyne. Écoutez, nous ne vous détestons pas. Pourquoi voulez-vous nous nous tuer?

Les jumelles tentaient de raisonner leurs agresseurs armés qui les menaçaient de les tuer parce qu'elles étaient tutsies.

Selon le Tribunal pénal international pour le Rwanda, les enfants et les jeunes âgés de moins de 24 ans constituaient la majorité des victimes, avec une proportion de près de 54 %.

Nous étions de petites chrétiennes naïves , se rappelle Joséphine avec émotion. Nous avons prié Dieu et nous lui avons fait la promesse de le servir pour le reste de notre vie s'il nous libérait de cette épreuve , ajoute-t-elle.

Joséphine poursuit le récit, comme si elle revoyait la scène.

Alors, les hommes se mirent à discuter entre eux. Et contre toute attente, le plus autoritaire d'entre eux finit par dire : ''Laissez tomber [du bus] ces folles!''

D'une voix calme et posée, Jocelyne Alexandre raconte le grand soulagement qu’elle et sa sœur jumelle ont ressenti ce jour-là.

Joséphine et Jocelyne l'ont échappé belle. Aujourd’hui, elles se considèrent comme des miraculées.

Selon un recensement du ministère rwandais de l’Administration du territoire en 2000 : 1 074 017 personnes ont été massacrées soit 447 morts par heure pendant cent jours;

Entre 150 000 et 250 000 femmes furent également violées.

Crise identitaire : identifier, haïr, exterminer

Pendant le génocide, dès qu’on t’identifiait à un Tutsi, tu étais pourchassé. Tous. Même les bébés , explique Jocelyne Alexandre.

Elle insiste sur le fait qu’il faut arrêter de différencier Hutus et Tutsis : Nous sommes tous Rwandais.

« Désormais, il n'y a pas de “Hutus” sans “Tutsis”. L’un ne va pas sans l’autre. Nous sommes tous des frères. » — Une citation de Jocelyne Alexandre

À l'adolescence, mon identité était un problème. Je demandais parfois à ma maman : ''Tutsi'', ça veut dire quoi? Et elle répondait : C'est un titre qu’on t’a donné. Mais, tu es avant tout une personne , raconte-t-elle.

Je me rappelle que nous avions des puces dans les pieds. Nous étions vraiment pauvres. La maison dans le camp de réfugiés au Burundi était construite avec de la paille. On ne mangeait pas gras, des légumes le plus souvent, confie Joséphine Murphy. Les jumelles avaient huit ans sur cette photo. Photo : Jocelyne Alexandre

Sa soeur est plus catégorique. Je n'avais pas choisi d'être une Tutsie. J’ai dû faire de grands efforts pour avoir la force d’accepter qui j’étais , confie Joséphine Murphy.

La vie à Toronto après le génocide

Joséphine est encore prise d'émotion lorsqu'elle se souvient du moment où sa sœur et elle ont touché le sol canadien pour la première fois. Quand nous sommes arrivées au Canada en 1997 [seules comme réfugiées], notre rêve est devenu réalité , raconte-t-elle la voix tremblante.

« À neuf ans, Joséphine et moi marchions pour aller à l’école. On voyait des gens qui venaient d'être massacrés à la machette et de nombreux corps qui jonchaient les rues. Une fois, on a vu des gens qui mettaient des personnes dans des pneus pour les brûler. » — Une citation de Jocelyne Alexandre

Même si elles étaient loin de la violence, des hostilités et des meurtres, les blessures psychologiques restaient vives et leur mémoire d’enfant avait tout enregistré.

Nous avions fait la promesse de ne plus jamais mettre les pieds au Rwanda , affirme Jocelyne, aujourd’hui mère d’une petite fille de huit ans.

Joséphine est catégorique : Nous voulions tourner la page!

Aujourd'hui, Jocelyne et Joséphine ne vivent plus dans le passé. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

Mais, elles ont été très vite fait face à une réalité qui les empêchait d'oublier.

Ici, le film Hôtel Rwanda était devenu notre identité , explique Joséphine.

« Quand je me présentais : “ Bonjour, mon nom est Joséphine. Je viens du Rwanda.” Une exclamation suivait : “Oh! ''Hôtel Rwanda''!” Ça me faisait mal, car ça signifiait que je n’avais pas d’identité dans le pays. » — Une citation de Joséphine Murphy

Le monde entier associait sans cesse le Rwanda au génocide. Même à Toronto, nous vivions dans un état de souvenir constant que nous étions tutsies et on nous rappelait sans cesse ce que nous avions vécu , avoue-t-elle.

De retour au Rwanda

Ce n’est qu'en 2005, soit huit ans après leur arrivée au Canada, que les deux Rwandaises ont trouvé le courage de retourner dans leur pays. Un besoin irrépressible de retrouver leur mère et leur fratrie.

Elles se souviennent d'avoir eu le cœur brisé de voir tant d'enfants mendier de la nourriture et de l'eau dans les rues.

Plus de 100 enfants vulnérables âgés de 3 à 6 ans fréquentent l'école maternelle grâce à l'organisme Shelter Them Poverty Relief, fondé par les soeurs jumelles. Photo : Shelter Them Poverty Relief

À ce moment-là, elles réalisent qu'elles sont bénies d'avoir survécu au génocide et de vivre dans un pays bien nanti comme le Canada. Elles rêvent d’aider les enfants et les familles du Rwanda dans le besoin.

En 2006, ma sœur et moi avons créé l’organisation à but non lucratif Shelter Them Poverty Relief , raconte Joséphine qui est aujourd’hui mère de deux jeunes adultes.

En 2013, les jumelles sollicitent l’aide du président rwandais, Paul Kagame, qui visite la diaspora de Toronto, afin d’obtenir un terrain pour construire des maisons et des écoles.

Grâce à l'intervention du président Kagame, nous avons obtenu cinq hectares de terrain dans le secteur de Nyarugenge et le district de Bugesera, explique fièrement Joséphine. La famille Lanes de Terre-Neuve au Canada nous a aussi fait un don généreux en argent.

Aujourd’hui, Shelter Them Poverty Relief soutient plus de 400 enfants, soit un total de 37 familles, par le biais de divers programmes d'éducation.

Plus de 90 enfants issus de familles pauvres et âgés de 3 à 6 ans bénéficient d'une alimentation quotidienne, d’une éducation de qualité et d’installations sanitaires.

Nous avons 111 élèves en classe primaire, 27 au secondaire, 9 à l'université. Tous les enfants méritent un chez-soi , lance Jocelyne, qui n'a pas pu retenir ses larmes.

Devoir de mémoire

Le 7 avril est une date reconnue par les Nations unies pour marquer la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.

Près de 30 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, les deux sœurs jumelles mettent en évidence ce devoir de mémoire.

Photographies de victimes offertes par des survivants au Mémorial du génocide de Kigali au Rwanda. Le Mémorial du génocide de Kigali est le dernier lieu de repos pour plus de 250 000 victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Photo : Reuters / Radu Sigheti (Photo de l’année 2004)

Pour Jocelyne, le génocide n'est pas une simple histoire, mais un élément de la vie quotidienne et de demain auquel on ne peut pas échapper.

Selon elle, reconnaître et accepter ce qui s’est passé donne la force d’avancer dans la vie.

Chaque année, une commémoration annuelle du génocide appelée Kwibuka débute aussi le 7 avril. Kwibuka signifie se souvenir en kinyarwanda, la langue nationale du Rwanda.

Joséphine explique l'ambiance de cette commémoration.

Les Rwandais, partout dans le monde, se réunissent entre amis. Nous allumons des chandelles avec des photos des victimes du génocide. Nous pleurons ensemble, nous chantons, nous nous soutenons et nous pensons à l’avenir.

Cette année à Toronto, le Kwibuka sera célébré le 17 avril.