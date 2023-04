Quatre Canadiennes et dix enfants détenus en Syrie sont rapatriés au Canada

Ces Canadiens font partie des nombreux ressortissants étrangers dans des camps syriens dirigés par les forces kurdes, qui ont repris la région des mains du groupe armé État islamique.

Mais on s'attendait à ce que ce vol tant attendu vers le Canada ramène plus de gens encore à la maison.

L'avocat Lawrence Greenspon avait en fait conclu en janvier dernier un accord avec Ottawa pour rapatrier six Canadiennes et 13 enfants qui avaient fait l'objet d'une contestation judiciaire.

Me Greenspon a précisé jeudi que deux mères et trois enfants n'étaient pas au point de rendez-vous convenu et ont raté le vol de rapatriement. Ils n'ont pas pu les trouver , a-t-il dit, jeudi.

L'avocat s'attend à ce qu'Affaires mondiales Canada essaie de localiser ces cinq personnes afin de les ramener également au Canada.

Une mère québécoise retenue

Une mère québécoise et ses six enfants, qui souhaitaient également venir au Canada, ne font pas non plus partie des rapatriés, a déclaré Me Greenspon. Alors que les six enfants ont été jugés admissibles au rapatriement de Syrie  (Nouvelle fenêtre) , leur mère a été informée qu'elle ne pouvait pas se joindre à eux, car son évaluation de sécurité n'était pas terminée.

C'est inexcusable , étant donné qu'Affaires mondiales Canada a fait savoir par écrit fin novembre dernier que la femme et ses enfants avaient satisfait aux critères d'examen par le gouvernement fédéral de l'aide aux Canadiens détenus dans la région, a déclaré Me Greenspon jeudi.

« C'est tout simplement ridicule de donner ça comme excuse. » — Une citation de L'avocat Lawrence Greenspon

Dans un communiqué, Affaires mondiales Canada et Sécurité publique Canada indiquent que compte tenu des renseignements faisant état d'une détérioration des conditions dans les camps du nord-est de la Syrie, nous sommes particulièrement préoccupés par la santé et le bien-être des enfants canadiens .

Tant que les conditions le permettront, nous continuerons ce travail , assure-t-on.

Les ministères canadiens remercient l'Administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie pour sa participation à cette opération dans des conditions de sécurité difficiles . Ils remercient aussi les États-Unis pour l'aide qu'ils ont apportée dans le rapatriement .

Une famille canadienne dans le camp de Roj, dans le nord-est de la Syrie. (Photo d'archives) Photo : Julie Astoul

Circonstances nébuleuses

Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons divulguer aucun renseignement sur les personnes concernées et nous ne pouvons donner aucun détail sur le rapatriement pour des raisons opérationnelles , conclut le communiqué.

On sait en effet peu de choses sur les 14 rapatriés ou sur la façon dont ils se sont retrouvés en détention dans des camps en Syrie. Des agents de la Gendarmerie royale du Canada se sont récemment rendus en Syrie pour mener des entrevues dans les camps.

Là où il existe preuve suffisante, les organismes d'application de la loi et de sécurité publique prendront indépendamment les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans nos collectivités , indiquent jeudi les deux ministères fédéraux.